Jourová zabrała głos ws. praworządności w Polsce

– Przed sześcioma laty, 20 grudnia 2017 roku, Komisja Europejska wdrożyła tzw. procedurę z artykułu 7 – albowiem doszliśmy do wniosku, że pojawiło się systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce. Następnie były coroczne raporty dot. praworządności, w których oceniano każde państwo członkowskie, włącznie z Polską. Mieliśmy również kamienie milowe, które były warunkiem dla Krajowego Programu Odbudowy. Premier Tusk te kwestie omówił z nami w zeszłym tygodniu i złożył swoje deklaracje – powiedziała Věra Jourová podczas wspólnej konferencji prasowej z Adamem Bodnarem.

Jourová: Celem jest zamknięcie tej procedury

Wiceszefowa KE dodała, że Polska powinna być przy głównym stole oraz głównym graczem w UE i brać udział w podejmowaniu decyzji. – Zawsze żałowałam, że poprzednie reformy doprowadziły do chaosu, zmniejszyły zaufanie wobec wymiaru sprawiedliwości wśród obywateli i spowolniły postępowania sądowe. Zgodnie z orzeczeniami TSUE, niektóre elementy tej reformy były z naruszeniem traktatów. Cieszę się niezmiernie, że obecny rząd chce radykalnie zmienić kurs i współpracować, by poprawić sytuację – mówiła dalej wiceszefowa KE.

– Oczywiście każdy polski rząd może reformować wymiar sprawiedliwości, jednakże w trakcie tej reformy należy szanować traktaty europejskie. Rozmawialiśmy dziś szczegółowo o wielu kwestiach w kontekście artykułu 7. Wspólnie z ministrem sprawiedliwości ustaliliśmy, że celem jest zamknięcie tej procedury, ale oczywiście na to potrzebujemy czasu. To nie jest kwestia tygodni, osobiście mam nadzieję, że powinno się to udać w ramach w tej kadencji Komisji Europejskiej – dodała.

Bodnar: To dla nas wielki zaszczyt

Głos podczas konferencji zabrał również minister sprawiedliwości Adam Bodnar. – To jest dla nas wielki zaszczyt, że pani przewodnicząca Věra Jourová przyjechała do Polski. Ma to dla nas znaczenie symboliczne, nie tylko z punktu widzenia tego, że w piątek został złożony wniosek o płatność w kontekście KPO, ale także w kontekście tego, że jesteśmy faktycznie zaangażowani w to, aby jak najszybciej doprowadzić do pełnego wykonania kamieni milowych i zrealizowania tych zobowiązań, których się podjęliśmy – powiedział Adam Bodnar na wspólnej konferencji prasowej z Věrą Jourovą.

– Ta wizyta ma wymiar symboliczny, ponieważ wydaje mi się, że po raz pierwszy się zdarza, że spotykamy się z Komisją Europejską w takim duchu, że chcemy rzeczywiście współpracować i przyświecają nam te same wartości. Że wartości europejskie w postaci rządów prawa są takie same na gruncie traktatów unijnych, jak i na gruncie polskiej konstytucji – mówił dalej minister sprawiedliwości.

Czytaj też:

KPO trafi do Polski. Oto reakcja PiS