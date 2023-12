Jakubiak: Tam gdzie pojawia się Sienkiewicz, pojawia się zamieszanie, płacz ludzi i zgorszenie

DoRzeczy.pl: Miało być tanie państwo, Donald Tusk zapowiadał zmiany, Ryszard Petru zapewniał, że nowy rząd będzie troszczył się o dług publiczny, a tymczasem rząd stworzył budżet z deficytem o 20 mld większym, niż ten stworzony przez PiS. Jak pan ocenia działania nowej ekipy rządzącej?

Marek Jakubiak: Kabaret. Nie dość, że deficyt jest zwiększy, to jeszcze wydatki na zbrojenia są o 20 mld mniejsze. Planowane wydatki na zbrojenia wynosiły 138 mld zł, a w budżecie według słów pana ministra jest 118 mld zł, lecz w samym tekście budżetu znajduje tylko 103 mld zł. Byłaby to tragedia. W trudnym czasie mamy zmniejszenie wydatków na zbrojenia, czyli będą ucinać kontrakty.

A tego miało nie być.

Owszem. Jednak wielu rzeczy miało nie być. Zapowiadano likwidację wydatków na media, a mamy trzy miliardy zamiast dwóch. Wydaje się, że bardzo chaotycznie przez cztery dni pracowano nad budżetem, zupełnie jakby ktoś wziął długopis i poszczególne rzeczy wykreślał, bądź wpisywał inne. Podobało mi się przemówienie pana ministra finansów, który z uwagi na fakt, że nie miał za dużo do powiedzenia, mówił krótko. Natomiast odpowiedzi na pytana zadane przez posłów były kuriozalne. Zadałem np. pytanie, czy dobrze usłyszałem, że pan minister chce zmienić budżet na zbrojenia. Odpowiada, że w żadnym wypadku i sugeruje, że poseł Jakubiak jest niedoinformowany, bo w stosunku do ub. roku będzie więcej pieniędzy. Owszem, jednak to nie jest dalej kwota, która miała być.

Czy w pana ocenie TVP została przejęta zgodnie z prawem?

Nie została przejęta zgodnie z prawem. Na dobrą sprawę nawet nie została przejęta.

Jednak dziennikarze nie mogą pracować normalnie.

W tej chwili TVP jest okupowana przez nieznanych sprawców i polską policję. To mnie najbardziej martwi, że policja jest tak instrumentalnie wykorzystywana. Dziwię się, że wykonują rozkazy. Nie trzeba się znać na prawie, żeby dowiedzieć się, że te działania są niezgodne z prawem. Warto w tym momencie powiedzieć, że nie tylko Donald Tusk odpowiada za bezprawne działania, ale również koalicjanci z PSL, Polski 2050 i Lewicy. Chaos to jest słabe określenie tego, co się dzieje w tej koalicji w ciągu kilku dni rządów. Proszę zobaczyć, że gdy tylko pan ppłk Sienkiewicz wziął do pracy to mamy prowokację, podobne do tych z budką pod ambasadą Rosji. Tam gdzie się pojawia Sienkiewicz, pojawia się zamieszanie, płacz ludzi i zgorszenie. Dziwię się Tuskowi i całej tej koalicji, że chcą w taki sposób postępować. Telewizja nie była idealna, ale mówimy o prawie, które trzeba respektować.

Czytaj też:

Szturm na TVP Info? "Pojawił się człowiek, próbował wynosić sprzęt"Czytaj też:

"PiS-owskie prawo nie jest prawem". Oko.press: Sienkiewicz nie złamał prawa