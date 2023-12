Siły konserwatywne starają się konstytucją odeprzeć atak spadających na nie uchwał. Stop. Jednak konstytucja to już nie jest ta stara, dobra konstytucja, ona podobno musiała zostać połamana, żeby potem, kiedyś tam, doszła do siebie. Stop. Pytanie: Czy nie będą jej aby łamać co cztery lata i składać na nowo i czy my nie będziemy musieli okresowo słuchać trzeszczenia kości oraz wrzasków? Stop.