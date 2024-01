Nadchodzi tęczowa szkolna propaganda

Minister rozwoju Krzysztof Hetman zapowiadając program rządowego dofinansowania kredytów mieszkaniowych oświadczył, że pomoc będą otrzymywać również pary jednopłciowe. – Płeć nie ma znaczenia – powiedział polityk. Z tego założenia zdają się wychodzić wszyscy członkowie gabinetu Donalda Tuska, a wkrótce deklaracje przekują w czyny. Zanim ruszy program kredytowy na stole ma pojawić się ustawa o związkach partnerskich. Ministra równości Katarzyna Kotula ogłosiła, że związek tego rodzaju będzie można zawrzeć w urzędzie stanu cywilnego. W ten sposób Polska dołączy do elitarnego klubu unijnej demoralizacji. Utorujemy drogę przyjęciu w niedalekiej przyszłości homoseksualnych małżeństw z prawem do adopcji dzieci – lub ich nabywania od surogatek zapłodnionych metodą in vitro.