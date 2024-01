Mateusz Morawiecki zachęcił zainteresowanych do uczestnictwa w organizowanym przez PiS marszu 11 stycznia. Swoje zaproszenie opublikował w mediach społecznościowych w formie krótkiego materiału video.

Morawiecki zaprasza na marsz 11 stycznia

– Nadchodzące tygodnie będą kluczowe. Nasza wolność, zasobność portfeli zwykłych Polaków, stabilność gospodarki i bezpieczeństwo są poważnie zagrożone. Co możemy zrobić, by się przed tym bronić? To, co zawsze robili Polacy w obliczu zagrożenia – zjednoczyć się, pokazać solidarność. A ekipie spod znaku ośmiu gwiazdek już teraz pokazać czerwoną kartkę. Zamiast rzekomego pojednania, dostajemy pogardę. Zamiast śmiechów, przemoc i arogancję. Zamiast rządów prawa, bezprawie i łamanie wszelkich standardów. Nie możemy pozwolić, aby łamanie demokratycznych reguł stało się nową normą – powiedział były premier w nagraniu.

Były premier: Walczymy o dzisiaj i jutro

Polityk ocenił, że celem marszu będzie ochrona wartości i zachęcił do wzięcia narodowych flag.

– Musimy stanąć ramię w ramię i bronić wartości, które są fundamentem Polski. 11 stycznia w Warszawie odbędzie się protest Wolnych Polaków. Bądźmy tego dnia razem, zjednoczeni, silni i pewni swoich racji. Zapraszam Was do udziału w proteście przeciwko polityce hipokryzji, przeciwko politykom którzy obiecywali pojednanie, a okazują pogardę dla głosów i pragnień milionów Polaków. Walczymy nie tylko o dzisiaj, ale o jutro, które należy do nas wszystkich. Twój głos jest kluczowy. Dołącz do nas 11 stycznia o godzinie 16 pod Sejmem. Zabierz ze sobą biało-czerwoną flagę – mówił Morawiecki.

