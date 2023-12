Morawiecki uderza w Tuska. "Przebił Jaruzelskiego"

W piątek wieczorem Mateusz Morawiecki wystąpił na antenie Telewizji Republika. – Witam panią, witam państwa i witam w oazie wolności mediów. Bardzo się cieszę, że jestem tutaj dzisiaj z państwem – zwrócił się do prowadzącej program Danuty Holeckiej były premier.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości odniósł się do kontrowersyjnej decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Bartłomiej Sienkiewicz postawił TVP, Polskie Radio oraz PAP w stan likwidacji. Swoją decyzję uzasadnił zawetowaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej, w której były zapisane środki na finansowanie mediów publicznych. – Uzdrowienie przez likwidację. Nie wiem, czy ktoś chciałby być uzdrowiony poprzez likwidację. Przychodzi ktoś do lekarza i słyszy: "uzdrowimy pana poprzez likwidację". To kompletne nieporozumienie. Tak naprawdę jest to po to, aby rząd nie podlegał krytyce. Każdy rząd musi mieć media niezależne. Wszyscy wiedzą, że główna stacja komercyjna jest podnóżkiem PO – mówił.

Morawiecki: Tusk przebił Jaruzelskiego

Zdaniem Mateusza Morawieckiego, Donald Tusk chce, żeby wszystkie telewizje i portale "śpiewały na jedną modłę". – Może panią i niektórych naszych widzów zdziwię, ale nie byłem takim 100-procentowym admiratorem TVP, zawartości wszystkiego, co tam się znajdowało, ale jestem w 100 proc. przekonany, że trzeba bronić mediów publicznych przed zawłaszczeniem przez PO – powiedział poseł PiS.

– Ja bardzo dobrze pamiętam poranek 13 grudnia, bo z 12 na 13 grudnia o 01:00 w nocy przyszli ZOMO-wcy, SB-cy, szukając mojego ojca. Zaglądali dzieciom pod kołdry, zachowywali się bardzo brutalnie. Więc ja tę noc doskonale pamiętam. Rano czekałem na "Teleranek", nie było tego "Teleranka", bo Jaruzelski go wyłączył. Wszyscy, którzy mają po 50 lub więcej lat doskonale to pamiętają. Ale Donald Tusk przebił Wojciecha Jaruzelskiego, bo wyłączył całe pasmo informacyjne TVP Info – powiedział Morawiecki.

Czytaj też:

PiS wzywa do udziału w Proteście Wolnych Polaków. "Wyraźmy głośny sprzeciw"Czytaj też:

Zmiany w mediach publicznych. Prokuratura wszczęła śledztwo