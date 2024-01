Polacy zwarci, gotowi?

Okazuje się, że tylko 15,7 proc. badanych zadeklarowało gotowość zaciągnięcia się do wojska. O wiele większa liczba rodaków przyznała się do chęci wyjechania w bezpieczne miejsce – odpowiedzi takiej udzieliło aż 37,4 procent badanych, z czego 11,9 proc. gotowe jest ewakuować się wraz z rodziną za granicę. 22 proc. badanych deklarowało nie podejmowanie żadnych działań, zaś 11,6 proc. nie wiedziało, jak się zachowa. Warto pamiętać, że przyznawanie się do chęci ucieczki z walczącego kraju nie jest dla ankietowanych komfortowe i wiąże się zapewne z przełamaniem bariery wstydu. Można zatem przypuszczać, że rzeczywista liczba osób gotowych do opuszczenia kraju może być nieco wyższa, niż wynika to z opublikowanych w „Rzeczpospolitej” cyfr.