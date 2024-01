Mastalerek: Nie można przejść obojętnie obok słów przyjaciela Tuska

W tekście opublikowanym na portalu Teologia Polityczna, Jan Maria Rokita wskazuje, że mamy do czynienia z "kryzysem praworządności proceduralnej", który "jest pierwszym w powojennej Europie wstrząsem całego tego systemu o takiej skali".

W ocenie komentatora kryzys ten "niesie ze sobą zwiastuny politycznej przemiany o dziejowym znaczeniu".

Rokita przekonuje, że przez rząd został zastosowany w Polsce "nowatorski modus operandi, który chętnie nazwałbym »ograniczonym stanem wyjątkowym«. Jak pokazuje sprawa radia i telewizji, został on użyty właśnie w sposób ograniczony do jednej ustawy (o mediach), której moc jeden z ministrów zawiesił tylko de facto, bez proklamowania tego de iure" – wyjaśnia były poseł.

Mastalerek: Nie można przejść obojętnie

Do słów Rokity odniósł się Marcin Mastalerek w rozmowie z RMF FM. Prezydencki minister podkreślił, że Rokita jest byłym politykiem PO, niegdyś kandydatem tej partii na premiera.

– Warto powiedzieć o słowach przyjaciela Donalda Tuska. Jan Rokita w felietonie dla Teologii Politycznej mówi, że obóz władzy z Donaldem Tuskiem na czele, w swoim ataku na praworządność proceduralną, posuwa się do wprowadzania w Polsce swego rodzaju ograniczonego stanu wyjątkowego, po to by przeprowadzać rewolucję, jaka nie miała miejsca w III Rzeszy, czyli w Związku Radzieckim. To są słowa byłego kandydata PO na premiera i myślę, że nie można przejść obok nich obojętnie – stwierdził Marcin Mastalerek w RMF FM.

W dalszej części rozmowy polityk podkreślał, że poszło do "gwałtu na sprawiedliwości". – Ludzie którzy walczyli z korupcją trafili do więzienia – mówił.

Mastalerek stwierdził, że spełniły się działania Donalda Tuska, które lider PO zapowiadał w kampanii. – Donald Tusk spełnia swoje obietnice. Politycznie zaspokaja najtwardszych zwolenników, ale jednocześnie wzmocnił obóz PiS, który się zjednoczył. Tuskowi udało się zjednoczyć całą prawicę – ocenił.



