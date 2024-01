Jakubiak: Mamy do czynienia z dyletantami, którzy nie potrafią zarządzać

DoRzeczy.pl: Czy możemy mówić, że marsz zorganizowany przez PiS w Warszawie okazał się sukcesem?

Marek Jakubiak: Jak najbardziej. To był sukces. Trzeba podkreślić, że w niefortunny sposób ta manifestacja była zorganizowana w środku tygodnia, o godzinie 16.00, kiedy był mróz i śnieg. Mimo wszystko było mnóstwo ludzi, a ich największych sukcesem było to, że byli uśmiechnięci i kulturalni.

Jak pan ocenia powrót barierek pod Sejm na czas protestu?

Temat barierek jest memotwórczy. Premier Morawiecki nazwał to „uśmiechniętymi barierkami”, nawet policja się śmiała z tego. Mamy do czynienia z partaczami i dyletantami, którzy może niegdyś mieli sukcesy artystyczne, jednak występowanie bądź udawanie kogoś nie predestynuje jeszcze do sprawnego zarządzania państwem polskim. Co tu dużo mówić, miało być mniej ministerstw, a jest więcej, miał być uśmiech, fajna Polska, po czym dwóch ministrów odpowiadających za CBA wsadza się do więzienia. Tusk wprowadził reżim, bez dwóch zdań.

Marszałek Hołownia oraz politycy opozycji odpowiadają jednak, że barierki były tylko na czas protestu, a za czasów rządów PiS stały pod Sejmem przez cały czas. Czy to nie robi różnicy?

Muszę powiedzieć, że potraktowano tę demonstrację tak, jak traktowano poprzednie, które na to zasłużyły. Oni byli przyzwyczajeni do tego, że zbiorą się ludzie agresywni, którzy mogą zagrażać okupacją terenów sejmowych. Dlatego barierki się pojawiły. Okazało się jednak, że barierki były poręczami do podpierania się ludzi podczas manifestacji. Nawet gdyby ich nie było, to podejrzewam, że gdyby policja powiedziała, żeby nie wchodzić dalej, ludzie posłuchaliby.

