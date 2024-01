Kierwiński: Policja, strażacy, strażnicy graniczni i SOP zaangażują się WOŚP

32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się w niedzielę 28 stycznia. "Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych!" – to hasło imprezy organizowanej przez Jerzego Owsiaka.

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował, że "funkcjonariusze i pracownicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa zaangażują się w tegoroczny finał WOŚP. Służby podległe MSWiA będą również dbały o bezpieczeństwo kwestujących wolontariuszy".

List Kierwińskiego do służb

"Minister Marcin Kierwiński skierował do funkcjonariuszy i pracowników poszczególnych służb podległych MSWiA list zachęcający do udziału w 32. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chcemy, aby funkcjonariuszki, funkcjonariusze oraz pracownicy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa zaangażowali się w tę piękną i szlachetną inicjatywę" – czytamy w komunikacie MSWiA.

"Polki i Polacy od lat angażują się w zbiórkę prowadzoną przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Dzięki naszej hojności udało się do tej pory zebrać kwotę blisko 2 miliardów złotych. To pokazuje, jak wielkie i otwarte są nasze serca, gdy niesiemy pomoc innym. Jestem pewien, że podobnie będzie w tym roku i po raz kolejny darem naszych serc wesprzemy Orkiestrę" – napisał Kierwiński.

Szef MSWiA zwrócił uwagę, że pomoc innym to jedno z najważniejszych zadań Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. "Często na służbie macie do czynienia z ludzkim cierpieniem – niesiecie pomoc ofiarom wypadków, czy przestępstw. Doskonale wiecie, że życie i zdrowie to najwyższe wartości. Dlatego głęboko wierzę, że aktywnie włączycie się w tegoroczny Finał WOŚP i pomoc potrzebującym, do czego serdecznie zachęcam" – zaapelował.

"Jestem przekonany, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspierana przez Funkcjonariuszy, Funkcjonariuszki oraz Pracowników Cywilnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa, będzie grać do końca świata i o jeden dzień dłużej!" – podkreśla minister Kierwiński.

