Rząd sam nie wie, kogo odwołuje? Zamieszanie po wpisie Tomczyka

Przed dojściem do władzy politycy Koalicji Obywatelskiej zapowiadali, że jeśli wygrają wybory, to rozliczą rządy Zjednoczonej Prawicy. Oprócz zapowiadanych komisji śledczych, nowe kierownictwo ma przeprowadzić audyty we wszystkich ministerstwach. Cezary Tomczyk informował niedawno, że jeden z takich procesów właśnie ruszył w Ministerstwie Obrony Narodowej.

W czwartek polityk opublikował serię wpisów na portalu X, w których informował o odwołaniu z publicznych funkcji szeregu polityków Zjednoczonej Prawicy w tym m.in. Beaty Szydło, Marcina Ociepy czy Małgorzaty Gosiewskiej. Tomczyk napisał też o zwolnieniu Anny Zalewskiej.

"Zgodnie z dzisiejszą decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej pani europoseł Anna Zalewska została odwołana z funkcji członka rady społecznej 23-ego Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Lądku-Zdroju" – napisał Cezary Tomczyk w mediach społecznościowych.

Problem w tym, że polityk najwyraźniej pomylił Anny Zalewskie i z resortu zwolniono osobę zupełnie niezwiązaną z europoseł PiS.

Zalewska nie kryje oburzenia

Do sprawy odniosła się już sama europoseł. Polityk nie kryje oburzenia i zarzuca rządowi szerzenie kłamstwa. "Panie Ministrze Tomczyk, chciałabym poinformować, że NIE BYŁAM i nie jestem członkiem Rady Społecznej 23-ego Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego SPZOZ w Lądku-Zdroju. Nie wiem więc w jaki sposób mógł mnie Pan z niej odwołać" – podkreśla Zalewska.

Europoseł zaapelowała do polityków PO, "rozpowszechniających fake newsy" o rzekomo pobieranym przez nią wynagrodzeniu. Zalewska domaga się sprostowania i przeprosin.

"W przeciwnym razie spotkamy się w sądzie. Miesiąc nie minął, a skala kłamstw i fake newsów rozpowszechnianych przez polityków #Koalicja13Grudnia przebija wszelkie demokratyczne standardy. Czego się boicie?" – napisała.

Tusk prowadzi czystki po PiS

Odwołania, o których dzisiaj informowało MON to część szerszych czystek przeprowadzanych przez rząd Donalda Tuska. W środę Premier Donald Tusk zdymisjonował szefów trzech instytutów państwowych: Konrada Wnęka ze stanowiska dyrektora Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego, Andrzeja Przyłębskiego ze stanowiska dyrektora Instytutu De Republica, Michała Kota ze stanowiska dyrektora Instytutu Pokolenia.

W czwartek natomiast Tusk zdecydował o odwołaniu Beaty Daszyńskiej-Muzyczki z funkcji prezesa zarządu BGK. Również w środę Donald Tusk na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej odwołał prezes ZUS prof. Gertrudę Uścińską.

