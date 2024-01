"Warunki nie budzą zastrzeżeń". Współpracownicy RPO rozmawiali z Kamińskim

Podczas czwartkowego posiedzenia senackiej Komisji Praw Człowieka i Praworządności Rzecznik Praw Obywatelskich został zapytany o warunki, w jakich przebywają osadzeni politycy PiS Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik.

– W ostatnich dniach pracownicy mojego Biura wizytowali zakład karny, w którym przebywa pan Mariusz Kamiński. Odbyli spotkanie z panem Mariuszem Kamińskim. Natomiast wczoraj wystąpiliśmy z pismem do zakładu karnego, w którym przebywa pan Maciej Wąsik, z prośbą o ustosunkowanie się do naszych pytań dotyczących warunków przebywania w tym zakładzie karnym – powiedział Marcin Wiącek.

– Gdy chodzi o warunki, w jakich przebywa obecnie pan Mariusz Kamiński, to te warunki nie budzą zastrzeżeń. Nie jest uzasadnione – naszym zdaniem – składanie uwag czy zastrzeżeń – stwierdził RPO.

– Natomiast jeżeli chodzi o celę przejściową w areszcie śledczym, to rzeczywiście w tej placówce mamy do czynienia z generalnym problemem dotyczącym stanu, w jakim znajdują się cele przejściowe. Przygotowujemy się do złożenia uwag w tym zakresie. Problem tam występuje – dodał.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński oraz Maciej Wąsik znajdują się w zakładach karnych, gdzie odbywają zasądzoną karę dwóch lat pozbawienia wolności. Politycy PiS prowadzą strajk głodowy. 11 stycznia prezydent Andrzej Duda wszczął postępowanie ułaskawieniowe w trybie prezydenckim. Prokurator Generalny może na czas postępowania zwolnić osadzonych z więzienia. Jednak jak dotąd Adam Bodnar nie podjął decyzji w tej sprawie.

Przeciwko zatrzymaniu polityków protestują ich koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. Przed zakładami karnymi w Radomiu oraz Przytułach Starych koło Ostrołęki odbywają się manifestacje z żądaniem wypuszczenia Kamińskiego i Wąsika.

W środę Andrzej Duda przekazał, że stan zdrowia Mariusza Kamińskiego wymusił jego przymusowe dożywianie. – Dzisiaj otrzymałem informację od małżonki pana ministra Mariusza Kamińskiego, że wobec pana posła został wydany nakaz sądu, aby był przymusowo dokarmiany, albowiem stan zdrowia, w którym się znalazł, zaczął zagrażać jego życiu i zdrowiu – poinformował prezydent.

Przypomnijmy, że byli szefowie CBA zostali 20 grudnia 2023 r. skazani w związku z tzw. aferą gruntową, mimo że w 2015 r. prezydent Andrzej Duda zastosował wobec nich prawo łaski (po wyroku nieprawomocnym).

