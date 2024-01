Jaka piękna "żelazna miotła"

Na pierwszy ogień II Financial Times” opublikował niedawno tekst pana Macieja Kisilowskiego. Pan Kisilowski mieszka co prawda w Wiedniu, gdzie jest profesorem prawa i strategii na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim, ale w opinii „FT” jest on najlepiej predestynowany do oceny zdarzeń nad Wisłą.

Wydawałoby się, że wobec kryzysu politycznego w najważniejszych polskich organach prawnych dziennik mógłby zdecydować się na jakiś dwugłos. Ale w redakcji uznano, że Maciej Kisilowski wie najlepiej. Autor nie używa w tekście języka wyważonego naukowca. Z wyraźnym uznaniem dla nowego rządu pisze: „Nowy rząd Donalda Tuska szybko i zdecydowanie umacnia swoją władzę”, „Tusk udowadnia, że demokracja potrafi się odgryźć”.