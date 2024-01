Tusk chwali zagranicznego przywódcę. "Porozumieliśmy się w sprawie roli Polski"

Szef rządu złożył wczoraj swoją pierwszą oficjalną wizytę zagraniczną, której celem był Kijów. Tusk spotkał się m.in. z prezydentem i premierem Ukrainy.

"Nie ma dzisiaj bardziej wiarygodnego polityka na świecie działającego na rzecz pokoju, niż Prezydent Zełenski. To dlatego Kijów jest pierwszą stolicą, którą odwiedziłem z oficjalną wizytą. Cała Ukraina walczy teraz o bezpieczeństwo całego świata" – napisał Tusk we wtorek na swoim profilu na Facebooku.

Tusk o rozmowach z Zełenskim. "Porozumieliśmy się w sprawie roli Polski"

"Zadeklarowałem wczoraj panu Prezydentowi, że nadal będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby zwiększyć szansę Ukrainy na zwycięstwo w tej wojnie, także na forum Unii Europejskiej. Porozumieliśmy się z panem Prezydentem w sprawie roli Polski, która będzie starała się pomóc we wszystkich aspektach procesu akcesyjnego, tak aby pełne członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej stało się możliwie szybko faktem" – podkreślił szef rządu.

Wskazał, że z wielkim zadowoleniem przyjął deklarację Zełenskiego o wspólnych przedsięwzięciach w zakresie produkcji broni i amunicji. "Uzyskaliśmy także wzajemne zrozumienie, co do sytuacji na granicy. Strona ukraińska dziś jasno potwierdziła, że jej celem jest znalezienie wspólnych rozwiązań podczas naszych dwustronnych rozmów" – oświadczył Tusk.

Przypomniał, że pełnomocnikiem rządu do spraw odbudowy Ukrainy będzie Paweł Kowal. Zapowiedział, że Polska, z udziałem polskiego biznesu, będzie chciała aktywnie zaangażować się w proces odbudowy Ukrainy.



Rząd Ukrainy zaproszony na konsultacje do Warszawy

"Cieszy mnie deklaracja premiera Denysa Szmyhala, że są otwarci na włączanie polskich firm na zasadach koncesji do kluczowych inwestycji infrastrukturalnych, zarówno drogowych i energetycznych. By kontynuować te dobre rozmowy, zaprosiłem Pana Premiera oraz cały ukraiński rząd na pełnowymiarowe konsultacje międzyrządowe do Polski" – napisał Tusk.



Według niego "nic tak nie buduje wzajemnego szacunku, przyjaźni, jak bezinteresowna pomoc w chwilach próby". "Chcę Was zapewnić, że na pewno nie zostaniecie sami, w żadnej z tych nawet najbardziej dramatycznych chwil" – zwrócił się do Ukraińców premier.

