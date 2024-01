Jedna wielka komedia

I dodał: – Chodziło o to, że rządzili nie ci, co trzeba. Unia Europejska dzisiaj jest w stanie kompletnej degeneracji.

Są to słowa z kilku punktów widzenia wręcz szokujące. Po pierwsze dlatego, bo są najzwyczajniej w świecie prawdziwe.

Tak właśnie jest: walka Unii Europejskiej o praworządność to był pic na wodę, fotomontaż. Bruksela od początku praktycznie, to jest od 2015 r., kiedy to PiS doszedł do władzy, postanowiła pozbyć się „prawicowo-narodowego konserwatywnego rządu” z Warszawy. Powód był prosty. Skoro celem europejskich eurokratów było dążenie do centralizacji Unii i tym samym narzucenia wszystkim państwom globalnej ideologii, to odwołujący się do suwerenności i niepodległości rząd w Warszawie był ością w gardle.