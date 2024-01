Curry na rozgrzewkę

Nasza wyobraźnia i kulinarne upodobania pozwolą nam przenieść się w miejsca pełne słońca i wspaniałego jedzenia. Tym razem w kulinarną podróż wybierzemy się do Tajlandii. Tajska kuchnia jest bardzo lubiana i popularna. Tajska kuchnia to mistrzowskie połączenie przypraw, które wraz z cudownym smakiem kokosa, świeżych warzyw czy mięsem tworzy harmonijne połączenie. Ta kuchnia to balans smaków: słodkiego, słonego, ostrego i kwaśnego, które równoważone są aksamitnym smakiem gęstego mleka kokosowego. I oczywiście ryż, którego w kuchni tajskiej nie brakuje i który podawany jest na wszystkie możliwe sposoby.