WOŚP w TVP. Owsiak: Wracamy do wesołego świata

Trwa 32. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Cel tegorocznej edycji to "Płuca po pandemii". " Zebrane środki mają zostać przeznaczone na zakup sprzętu "do diagnozowania, monitorowania i rehabilitacji chorób płuc pacjentów na oddziałach pulmonologicznych dla dzieci i dorosłych". Finałowi towarzyszy hasło "Tu wszystko gra OK!".

W okresie rządów PiS, impreza nie była transmitowana w TVP. Jerzy Owsiak niejednokrotnie krytykował poprzednią władzę. Wielkie kontrowersje wzbudziły plakaty, który pojawił się na ulicach polskich miast przed wyborami parlamentarnymi. Widoczne było na nich hasło: "Polacy, pokonajmy to zło! Wygramy". Poniżej, znacznie mniejszą czcionką, dopisano "z sepsą". Wielu komentatorów odczytywało to jako wezwanie do głosowania przeciw partii Jarosława Kaczyńskiego.

WOŚP znowu w TVP

Po przejęciu władzy przez koalicją PO, Trzeciej Drogi i Lewicy, wydarzenie Jerzego Owsiaka powróciło na ekrany telewizji publicznej. Stacja pokazuje, co dzieje się w głównym sztabie zbiórki.

Pierwsza relacja z 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbyła się w TVP2, w "Pytaniu na śniadanie". Jerzy Owsiak oprowadził widzów po studiu i powitał ich wymownymi słowami. – Wracamy do świata wesołego i kolorowego. Finał w ten sposób rozpoczął swoje granie – ogłosił Owsiak.

Jak przyznał, "przeżywa każdy dzień od 15 października". – Przez parę dni widzowie przysyłali zdjęcia z telewizji, pasków na TVP Info. Pisali: "mówią o was, jesteście". I taka filozofia budowania życia w Polsce oznacza dla mnie niezwykle dużo – podkreślił.

TVP nie tylko transmituje przebieg akcji, ale też sama się w nią angażuje. "TVP zorganizowała w tym roku wiele licytacji – między innymi spotkanie z Elżbietą Jaworowicz na planie "Sprawy dla reportera", współprowadzenie 'Pytania na śniadanie', dzień na planie 'Familiady' wraz z Karolem Strasburgerem" oraz spotkanie z Maciejem Orłosiem w "Teleexpresie". Łódzki oddział TVP także gra z WOŚP. Dyrektorka TVP3 Łódź Magdalena Michalak-Szwarc powiedziała, że można będzie wylicytować współprowadzenie 'Łódzkich Wiadomości Dnia'" – opisuje gazeta.pl.

Według informacji na stronie internetowej WOŚP, do godz. 15.30 w ramach zbiórki udało się pozyskać ponad 61 mln zł.

