Według wysokich rangą generałów z Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Holandii agresja Rosji może się rozpocząć od cyberataków i ataków rakietowych na cele wojskowe i cywilne w Europie, aby przerwać linie zaopatrzenia i osłabić zdolności obronne.

Scenariusz wojny Rosji z NATO

Głównym celem mogą być Niemcy, przez które przebiegają kluczowe szlaki zaopatrzenia żołnierzy i przerzucenia ich na linię frontu – pisze brytyjski "The Times". Obiekty, które mogą zostać zaatakowane, obejmują fabryki broni i amunicji, centra dowodzenia i kontroli, a także elektrownie, mosty i linie kolejowe.



NATO musi zrozumieć, że zaplecze również zostanie poddane masowemu atakowi przy użyciu "pełnego zakresu" niszczycielskich sił, od "sabotażu, poprzez wojnę elektroniczną i cyberataki, po ataki z użyciem rakiet, dronów itp." – uważa gen. Alexander Sollfrank, dowódca centrum zaopatrzenia NATO w południowo-wschodnich Niemczech.

Dlaczego wróg miałby pozwolić nam zebrać około 10 dywizji w 10 dni i stworzyć zdolność bojową, z którą będzie musiał sobie poradzić? Wierzymy, że będą z nami walczyć na wszystkich frontach – powiedział na konferencji wojskowej w Berlinie gen. Ronald Ragin, który kieruje logistyką armii amerykańskiej w Europie i Afryce.

Jego zdaniem wojna Rosji z NATO rozpocznie się w "strategicznych obszarach logistyki", tak żeby zakłócić "nasze zdolności do rozmieszczania żołnierzy i dostarczania oddziałów i broni przez Atlantyk".

Europa nie jest jeszcze gotowa na taki rozwój wydarzeń, ale biorąc pod uwagę to, co Władimir Putin zrobił dotychczas na Ukrainie, jesteśmy znacznie lepiej przygotowani do kolejnych operacji – stwierdził z kolei gen. Jan-Willem Mas, który odpowiada za logistykę holenderskich sił zbrojnych.

Prawdopodobieństwo ataku Putina na Europę

Kierownictwo wojskowe i polityczne krajów NATO zaczęło w ostatnich tygodniach głośno mówić o rosyjskiej inwazji na terytorium krajów Sojuszu w dającej się przewidzieć przyszłości – w okresie od kilku do 20 lat.

Przywódcy Zachodu zostali zmuszeni do ponownego rozważenia prawdopodobieństwa wojny z Moskwą ze względu na świeże dane wywiadowcze na temat zdolności Rosji do produkcji broni i uzupełniania armii personelem wojskowym.

