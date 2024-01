Hennig-Kloska zapowiada nowy fundusz. "Będziemy musieli przyspieszać"

W poniedziałek minister Hennig-Kloska wystąpiła na antenie w RMF FM. Wśród tematów rozmowy były m.in. kwestie transformacji energetycznej oraz plany rządu w zakresie polityki cenowej na rynku energii. Ceny prądu, przypomnijmy, są obecnie ustawowo mrożone, by były dla odbiorców nico niższe.

Hennig-Kloska: Ceny energii nie poszybują

Minister została zapytana, co z cenami, jeśli rząd zdecyduje się na zakończenie tzw. mrożenia. Z jej wypowiedzi wynika, że rząd planuje udzielić pomocy tylko części społeczeństwa.

– Na pewno nie będzie tak, że te ceny poszybują. Jeżeli spojrzymy na to, co dzisiaj daje przeciętnemu użytkownikowi ta ustawa, która obowiązuje, mrożenie cen w zakresie energii, to jest 500 zł w ciągu pół roku zaoszczędzone. […] Będziemy chcieli chronić przede wszystkim te gospodarstwa domowe, dla których tego typu wyzwanie jest dużym wyzwaniem. Pracujemy nad rozwiązaniem na drugą połowę roku, pewnie za kwartał mniej więcej zaprezentujemy jakieś pierwsze rozwiązania. […] Będziemy chcieli tę uboższą sferę społeczeństwa bądź gospodarstwa wielorodzinne objąć pomocą – powiedziała Paulina Hennig-Kloska.

Jak mówiła, jest to duże obciążenie budżetowe. – Nie mamy na to już takich źródeł z tych cen regulowanych po drugiej stronie, wytwórców, bo nie mamy już tak nadmiarowych zysków, jakie one miały miejsce rok temu, natomiast z drugiej strony musimy coraz więcej pieniędzy inwestować, by docelowo wyjść z problemu – powiedziała polityk.

Fundusz transformacyjny

W dalszej części rozmowy pojawił się wątek transformacji energetycznej.

– W przyszłym roku będziemy chcieli w ministerstwie stworzyć fundusz transformacyjny, do którego będą wpływać środki z ETS-ów, ze sprzedaży praw do emisji i one również muszą pójść na cele transformacyjne. Będziemy musieli przyspieszać z procesem transformacji, bo energia produkowana z węgla będzie energią coraz droższą, a energia z odnawialnych źródeł im lepiej będzie się bilansować w tym systemie, tym będzie tańsza – twierdziła Hennig-Kloska.

