Budowa elektrowni jądrowej na Pomorzu. Co myślą lokalni mieszkańcy?

Po uzyskaniu przez Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ) decyzji środowiskowej oraz lokalizacyjnej, a także po zintensyfikowaniu współpracy z amerykańskim konsorcjum Westinghouse-Bechtel, poparcie społeczne dla budowy elektrowni jądrowej w jej bezpośrednim sąsiedztwie (wśród mieszkańców gminy Choczewo, gdzie zaplanowana jest jej budowa) utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc., podała spółka, powołując się na badania agencji PBS. Podobny poziom poparcia dla inwestycji (66 proc.) zanotowano w szerszym regionie planowanej inwestycji, tj. w powiatach wejherowskim, puckim i lęborskim.

Badanie "Postawy wobec energetyki jądrowej 2023", przeprowadzone przez agencję badawczą PBS pokazało, że w 2023 roku wiedza na temat planów budowy elektrowni jądrowej w Polsce jest w regionie powszechna. O takich planach słyszeli niemal wszyscy mieszkańcy gminy Choczewo (97 proc.) i 88 proc. mieszkańców powiatów lęborskiego, puckiego i wejherowskiego.

Poparcie dla budowy elektrowni jądrowej

Wysokim poparciem mieszkańców gminy Choczewo cieszy się też program wspierania społeczności lokalnych PEJ, w ramach którego finansowane lub dofinansowywane są lokalne inicjatywy istotne dla mieszkańców, w tym budowa lub modernizacja dróg, remonty szkół czy budowa obiektów sportowych. Badanie pokazało, że 88 proc. respondentów uznało ten program za ważny.

W badaniu energetyka jądrowa znalazła się również wśród trzech najczęściej wskazywanych gałęzi sektora energetycznego, które powinny być rozwijane w Polsce. Opowiedziało się za nią 70 proc. mieszkańców trzech powiatów rejonu lokalizacji. To najwięcej ze wszystkich wskazanych w badaniu źródeł energii elektrycznej. Na drugim miejscu znalazła się fotowoltaika z wynikiem 69 proc., a na trzecim morskie farmy wiatrowe (67 proc.). W przypadku gminy Choczewo energetyka jądrowa również znalazła się na podium uzyskując 71 proc. wskazań. Ustąpiła jedynie fotowoltaice (77 proc.) oraz wiatrakom na lądzie (79 proc.).

Badanie na próbie ponad 2 800 respondentów było realizowane przez agencję PBS na zlecenie PEJ w analogicznym terminie jak w roku ubiegłym, czyli na przełomie listopada oraz grudnia 2023 roku, metodą wywiadów bezpośrednich (CAPI) wspomaganych komputerowo w miejscu zamieszkania respondenta.

Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. to spółka odpowiadająca m.in. za przygotowanie procesu inwestycyjnego i pełnienie roli inwestora w projekcie budowy elektrowni jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do ok. 9 GWe w oparciu o bezpieczne, sprawdzone, wielkoskalowe, wodne ciśnieniowe reaktory jądrowe generacji III(+) oraz ich ewentualną przyszłą eksploatację.

