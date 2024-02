Kobosko: Prezydent powiedział, że ma to w nosie

Prezydent podjął decyzję o podpisaniu ustawy budżetowej na 2024 r. Jednocześnie Andrzej Duda skierował budżet do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej. Zdaniem głowy państwa istnieją wątpliwości co do braku możliwości udziału w obradach Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.

Decyzja prezydenta wywołała wiele komentarzy. Premier Donald Tusk stwierdził, że istotne jest tylko to, że Andrzej Duda ustawę podpisał, cała reszta "jest bez znaczenia".

– Szymon Hołownia bardzo jasno powiedział, że taka decyzja jest niezmienna i trudno mu się dziwić. To znaczy obaj panowie są byłymi posłami, zostali skazani prawomocnymi wyrokami […], zostali ułaskawieni przez pana prezydenta, to znaczy, że tej kary nie odbywają i nie są osobami karanymi, ale jednocześnie to nie przywraca ich mandatów poselskich. Będą mogli kandydować w kolejnych wyborach – powiedział Michał Kobosko w rozmowie z Karoliną Lewicką w TOK FM.

Kobosko: Prezydent chce sparaliżować państwo

– Taki szantaż, bo nie ma innego słowa właściwszego na określenie działań prezydenta i Kancelarii Prezydenta, jest czymś fatalnym. Bo to jest takie powiedzenie: mam kompletnie w nosie to, co dzieje się w państwie polskim, tylko muszę postawić na swoim, za wszelką cenę – mówił dalej polityk Polski 2050.

Jego zdaniem prezydent próbuje "straszyć" rządzącą koalicję, że będzie wszystko wetował oraz wysyłał do TK. – To jest taka zapowiedź prezydenta RP, że chce próbować sparaliżować państwo polskie – ocenił.

Przypomnijmy, że w komunikacie Kancelaria Prezydent przekazała, iż analogiczne działania, jak te przy ustawie budżetowej "będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych".

W komunikacie podkreślono, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy, a Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm RP.

