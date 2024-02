Długosz: W jakiej roli Morawiecki pojechał do Brukseli? Müller: Akces na rzecznika rządu?

"Rozmowa z Giorgią Meloni była jak zawsze konkretna. Szczególnie o polityce migracyjnej UE oraz konieczności wsparcia Ukrainy. Polska potrzebuje mocnych sojuszy i lojalnych partnerów. Razem możemy więcej" – taki wpis opublikował w mediach społecznościowych Mateusz Morawiecki.

twitter

Wcześniej były premier informował o celach swojej wizyty w Brukseli. "Jestem w Brukseli by rozmawiać z przedstawicielami Europejskich Konserwatystów i Reformatorów o pakcie migracyjnym, wolnym handlu w UE oraz o zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego. Solidarność i Sojusze? — Tak! Ale tylko jeśli towarzyszy temu trzecie "S": Suwerenność. Na tym fundamencie powinna być budowana polityka Polski w Unii Europejskiej – i właśnie o tym mówiłem na dzisiejszym spotkaniu w ramach grupy EKR" – napisał w środę.

"Twarde – "NIE!" – mówimy innemu nieprzemyślanemu procesowi: galopującej centralizacji Unii. Ta strategia w perspektywie czasu będzie prowadzić do negatywnych działań odśrodkowych w obrębie wspólnoty oraz do radykalizacji nastrojów. Jeżeli chcemy zwiększyć efektywność UE, musimy kroczyć dokładnie odwrotną ścieżką i dążyć do zmniejszenia zakresu kompetencji instytucji unijnych, w tym Komisji Europejskiej. Kolejna sprawa to unijne podatki, które obciążą kieszenie Polaków – szczególnie podatek od handlu emisjami, od śladu węglowego i trzeci, który dotyczy zysków korporacji. Wcześniej naliczane były one pod względem dochodu narodowego brutto, teraz będą ściągane bezpośrednio od tych procesów" – wskazywał Morawiecki.

Długosz: W jakiej roli?

Pobyt polityka PiS w Brukseli zdziwił dziennikarkę "Newsweeka". "Ja przepraszam, bo mnie coś chyba umyka – w jakiej roli pan Morawiecki pojechał do Brukseli i rozmawia z Meloni? I to w trakcie kiedy premier Tusk jest tam na szczycie" – pyta Dominika Długosz.

Dziennikarce odpowiedział Piotr Mueller, poseł PiS, a w przeszłości rzecznik rządu Morawieckiego. "Podobno rząd nadal szuka rzecznika, a tu Pani chyba zgłasza akces;-)" – zakpił. "Mateusz Morawiecki zabiega tam o polskie interesy m. in. w kontekście pakietu migracyjnego, spraw rolników, prób zmian traktatów, czy spraw związanych z bezpieczeństwem. Wiele z nich zależy od podejścia innych państw. Dlatego trzeba wszędzie pokazywać polską perspektywę. Celem Zespołu Pracy dla Polski jest też nasza aktywność na forum międzynarodowym. Wiem, że to odmiana w działaniu opozycji. Gdy była nią PO to jej przedstawiciele zajmowali się blokowaniem w instytucjach unijnych różnych, ważnych działań dla Polski" – przekazał Mueller.

Czytaj też:

Holland dla "Die Zeit" o wyborach: Nie wierzyłam, że możemy wygrać. To prawie jak cudCzytaj też:

Tusk o dymisji Obajtka: Nie był to utalentowany menadżer