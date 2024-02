Wiceszef MON: Musimy być gotowi na każdy scenariusz

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wprowadza ostrzeżenie nawigacyjne dla użytkowników przestrzeni powietrznej od 5 lutego 2024 r. do 5 maja 2024 r. Oznacza to, że mogą wystąpić "nieplanowane działania wojskowe związane z zapewnieniem bezpieczeństwa państwa".

– Chciałabym uspokoić. Te komunikaty pojawiają się, gdy jest zwiększona liczba lotów wojskowych statków powietrznych. Natomiast musimy sobie zdawać sprawę, że na wschodzie kraju, w związku z zabezpieczeniem, dzieje się dużo i te informacje nie są jawne. Dziś jednak mówimy, że Polska jest bezpieczna – powiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk w programie "Graffiti" na antenie Polsat News.

Tomczyk: Musimy być gotowi na każdy scenariusz

– Uspokajam, jeżeli chodzi o komunikat, który mi pan cytował, natomiast nie mam zamiaru nikogo uspokajać, jeżeli chodzi o kwestie wschodnie. Też nie mam zamiaru nikogo straszyć. To są scenariusze, które się rozgrywają teraz. My robimy wszystko, żeby polska armia była gotowa do każdego scenariusza, ale także, żeby był gotowy kraj. Oczywiście to, co się zdarzy, jest przed nami, a my nie zajmujemy się wróżeniem. My zajmujemy się przygotowaniem kraju na każdy scenariusz, musimy być rzeczywiście gotowi na każdy scenariusz – zaznaczył wiceminister obrony narodowej.

Cezary Tomczyk przekazał, że w Ministerstwie Obrony Narodowej trwają pracę nad "raportem otwarcia", który przygotowywany jest przez poszczególnych wiceministrów we współpracy ze Sztabem Generalnym Wojska Polskiego. – W ciągu najbliższych kilku dni, jeśli dobrze pamiętam, 8 lutego odbędzie się posiedzenie komisji obrony narodowej, na którym kierownictwo MON przedstawi wstępne wyniki audytu. My ten audyt ciągle prowadzimy, co najmniej jeszcze jakiś czas, ale jeśli chodzi o wstępny raport, będziemy na tę komisję gotowi – poinformował polityk.

Polska zagrożona? Szef MON: Zakładam każdy scenariusz, najpoważniej traktuję te najgorsze

MSWiA szykuje rewolucję na granicy z Białorusią. "SG pomoże uchodźcom"