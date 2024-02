Kogo odwołał Bodnar? Ciekawy przypadek prok. Romelczyka

Prokurator Generalny Adam Bodnar próbuje zaprowadzić nowe porządki w Prokuraturze. Jak tłumaczy, ma to "przywrócić" tę służbę obywatelom. Na ogół słyszymy narrację, że zmian nie akceptują stronnicy b. ministra Zbigniewa Ziobro. Problem w tym, że nie jest to prawda. "Nowe" kierownictwo Prokuratury Krajowej do spółki z Adamem Bodnarem odwołuje doświadczonych prokuratorów, co dodatkowo może grozić paraliżem w wielu istotnych śledztwach.

29 stycznia podjęto decyzję o odwołaniu z delegacji oraz z funkcji 10 prokuratorów okręgowych i regionalnych. Wśród nich znalazł się ambitny prokurator Jakub Romelczyk, który został odwołany z delegacji do Prokuratury Regionalnej w Warszawie i funkcji Prokuratora Regionalnego w Warszawie.

Warto podkreślić, że swoją pracę zawodową rozpoczął n w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, najpierw jako asystent Rzecznika Praw Obywatelskich, którym wówczas był dr Janusz Kochanowski, a następnie jako główny specjalista w Biurze RPO.

W strukturach Prokuratury Jakub Romelczyk pełni służbę od 1 października 2004 r., początkowo jako aplikant prokuratorski w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Mokotów, następnie jako asesor, a potem jako prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Mokotów. W 2015 r. został delegowany do pełnienia obowiązków służbowych w Wydziale V Śledczym Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jakub Romelczyk był referentem prowadzonych w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie skomplikowanych postępowań, m.in. śledztwa prowadzonego przeciwko Kajetanowi P., który w sposób wyjątkowo brutalny pozbawił życia lektorkę języka włoskiego.

Od marca 2016 roku do grudnia 2018 r. Jakub Romelczyk zajmował stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, pełniąc w tym czasie funkcję Zastępcy Prokuratora Okręgowego. Od czerwca 2018 r. został delegowany do Prokuratury Regionalnej w Warszawie pełniąc funkcję Zastępcy Prokuratora Regionalnego, a następnie od dnia kwietnia 2020 r. funkcję Prokuratora Regionalnego w Warszawie.

Prok. Romelczyk jest ponadto współautorem publikacji w „Prokuraturze i Prawie”. Uczestniczył również w wykładach i seminariach z udziałem studentów i przedstawicieli innych profesji prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim czy w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

11 lipca 2022 r. za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości prezydent Andrzej Duda odznaczył prokuratora Jakuba Romelczyka Brązowym Krzyżem Zasługi. Prokuratorowi przyznano również odznakę honorową Ministra Sprawiedliwości „Za zasługi dla wymiaru sprawiedliwości”, a także brązowy medal Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji „Za Zasługi dla Policji”.

Jak widać, droga zawodowa prok. Romelczyka pokazuje, że miał on wystarczającą wiedzę i kompetencje do sprawowania swojej funkcji. W przypadku wielu innych prokuratorów jest podobnie. Niestety, Adam Bodnar w imię walki politycznej, woli ryzykować paraliżem wielu śledztw i pracy Prokuratury. Wszystko po to, by zaprowadzić swoje "porządki", które nie mają przecież nic wspólnego z "przywracaniem służby obywatelom".