"Namawiam do opamiętania". Abp Gądecki z mocnym apelem

Przewodniczący Episkopatu wezwał w Apelu, by sprawę przyszłości Ojczyzny potraktować dziś niezwykle poważnie. "Wyzwania, jakie przychodzą zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie o niepodległość Polski” – napisał.

"Namawiam wszystkich polskich polityków do opamiętania” – zaapelował abp Gądecki. "Do spojrzenia na sprawy Ojczyzny z większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie służyć naszym braciom i Ojczyźnie. Gra nie toczy się o to, która strona sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa" – dodał.

Modlitwa za ojczyznę

"Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa” – czytamy w Apelu przewodniczącego KEP.

Abp Gądecki zachęcił wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. "Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli” – podkreślił. Dodał, że mamy piękną tradycję modlitwy za Ojczyznę. "Począwszy od kazań ks. Piotra Skargi, po Msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej osobistej modlitwy intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność naszej wspólnej Ojczyzny” – zachęcił przewodniczący KEP.

Czytaj też:

"Wzywam wszystkich ludzi dobrej woli". Mocny apel abp. GądeckiegoCzytaj też:

Przewodniczący Episkopatu Polski napisał list do Kamińskiego i Wąsika