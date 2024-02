Podkomisja smoleńska zniszczyła dowody? Macierewicz odpowiada Tomczykowi

W trakcie swojego wystąpienia w Sejmie wiceszef MON przedstawił poważne oskarżenia pod adresem podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza. Powołując się na dokumenty znajdujące się w resorcie obrony narodowej, Cezary Tomczyk stwierdził, że podkomisja otrzymała fragmenty rozbitego prezydenckiego samolotu do badań. Nidy ich jednak nie zwróciła, ponieważ miały one zostać zniszczone lub zgubione.

Macierewicz odpowiada

Do oskarżeń odniósł się Antoni Macierewicz, były przewodniczący podkomisji smoleńskiej. Podkreślił, że opisywane przez Tomczyka wydarzenia miały miejsce, kiedy on był ministrem obrony narodowej, a nie szefem podkomisji. Dodał, że żadne z twierdzeń wiceszefa MON nie są prawdziwe.

– Nie zostały zniszczone żadne dokumenty, żadne materiały dowodowe, one zostały przekazane do firmy amerykańskiej NIAR, w tym celu, żeby mogła ona dokonać analizy struktury samolotu. Chodzi o malutkie kawałki. To wszystko dotyczy fragmencików samolotu, 5-6 cm i zostało przekazano przez ówczesnych przewodniczących podkomisji, gdy ja tej sprawy nie znałem – powiedział z Sejmowej mównicy.

Macierewicz wskazał, że poinformował prokuraturę o przeniesieniu fragmentów samolotu do podkomisji, jednak Tomczyk nie przedstawił posłom tego dokumentu. Zapewnił, że gdy dowiedział się o tej sprawie, podjął działania mające na celu wyjaśnić, co się stało z tymi materiałami. Jak się okazało, zostały przekazane do firmy NIAR, która robiła analizę niezbędną do symulacji samolotu w celu sprawdzenia wersji zawartej w raporcie Anodiny i Millera, opisującej rozbicie samolotu o ziemię.

– To jest sedno analizy NIAR, że samolot rozbija się zupełnie inaczej, niż wygląda wrakowisko, niż wyglądają części samolotu na wrakowisku. Udowadnia się, że samolot nie uderzył w ziemię, tylko rozpadł się nad ziemią i to efekt pracy NIAR, także dzięki tym kilkunastu materiałom – wskazał Macierewicz.

