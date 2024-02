Liberalizm Tuska w poszukiwaniu siły

W 1983 r. rozpoczęto wydawanie w Gdańsku pisma „Przegląd Polityczny”, które wychodziło dość rzadko (zazwyczaj dwa razy do roku), a do 1989 r. ukazało się tylko 12 numerów. Wkrótce pismo skupiło środowisko opozycyjnych liberałów, tworzących nurt określany mianem gdańskich liberałów. Bez wątpienia głównym ideologiem tego środowiska okaże się Janusz Lewandowski, a Tusk będzie redaktorem naczelnym pisma oraz będzie formułować politykę tego środowiska.

W pierwszym numerze w tekście „Od redakcji” Tusk pisał, że liberalizm to predyspozycja osobowościowa, styl myślenia, zbiór zasad o charakterze głównie politycznym, w mniejszym zaś stopniu gospodarczym. Ze względu na mnogość ekonomicznych wersji liberalizmu wspólne mogą być jedynie ogólne zasady: uznanie dla inicjatywy indywidualnej, własności prywatnej, rynku, konkurencji oraz negacja skrajnego etatyzmu. Szczegółowe zastosowania zasad liberalizmu gospodarczego będą różne, zależne od systemu politycznego, inaczej będzie to wyglądało w demokracji parlamentarnej, inne zaś cechy będzie on posiadał w autorytarnej dyktaturze, co nakłada obowiązek stałego dbania o realizację idei wolności.