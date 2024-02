Szef ukraińskiego wywiadu wskazał przyczynę śmierci Nawalnego. Budanow zaskoczył

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow twierdzi, że Aleksiej Nawalny zmarł z przyczyn naturalnych w wyniku pękniętego skrzepu krwi. W trakcie jednej z konferencji prasowych Budanowa zapytano, czy ukraiński wywiad wiedział, w jaki sposób zamordowano Nawalnego.

– Muszę was rozczarować, ale wiemy, że faktycznie zmarł z powodu zakrzepu krwi. I to jest mniej więcej potwierdzone. To jest to, co wiemy – powiedział Budanow.

Szef GUR stwierdził, że informacje te nie zostały zaczerpnięte z Internetu. Według niego, śmierć Nawalnego nastąpiła bez ingerencji osób trzecich.

Śmierć Nawalnego

16 lutego 2024 r. świat obiegła informacja, że w kolonii karnej w obwodzie jamalsko-nienieckim Federacji Rosyjskiej zmarł rosyjski opozycjonista i więzień polityczny Kremla Aleksiej Nawalny. Odsiadywał tam wyrok 19 lat więzienia za sprawy karne, które wytyczały wobec niego władze w Moskwie.

W komunikacie rosyjskiej służby więziennej podano, że Nawalny "źle się poczuł po spacerze" i "niemal od razu stracił przytomność". Wezwani na miejsce medycy nie byli w stanie go uratować. "Ustalana jest przyczyna śmierci" – przekazano.

Zachodni politycy natychmiast oświadczyli, że Nawalny został zabity przez reżim prezydenta Rosji Władimira Putina.

Przypomnijmy, że w piątek Ludmiła Nawalna dostała od śledczych ultimatum dot. pogrzebu syna. "Godzinę temu śledczy zadzwonił do matki Aleksieja Nawalnego i postawił jej ultimatum. Albo w ciągu trzech godzin zgodzi się na tajny pogrzeb bez publicznego pożegnania albo Aleksiej zostanie pochowany na terenie kolonii karnej" – przekazała w piątek popołudniu Kira Jarmysz.

Ostatecznie ciało Nawalnego zostało przekazane matce. Informację przekazała w sobotę rzeczniczka zmarłego opozycjonisty Kira Jarmysz.

