Jakubiak: To polityczna zdrada Polski na rzecz UE

DoRzeczy.pl: Pomimo kampanijnych obietnic rząd Donalda Tuska nie obniży składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Jak pan ocenia ten fakt?

Marek Jakubiak: To nie pierwsza i nie ostatnia obietnica, która nie zostanie spełniona. Witamy w świecie Donalda Tuska. Możemy spodziewać się tylko pogorszenia sytuacji w Polsce, a nie polepszenia. Prawo i Sprawiedliwość udowodniło, że ludzie mają wartość, że trzeba budować tożsamość państwową i osobistą, a obywatele muszą mieć wysokie aspiracje. Donald Tusk będzie szedł w odwrotnym kierunku. Wszyscy ci, którzy są w establishmencie, bądź są z nim związani, będą mogli na rozwój liczyć. Natomiast ci, którzy urodzili się na wsi lub w małym mieście, bez znajomości w polityce, nie będą mieli szans rozwoju. Tak będzie wyglądał świat i Polsce Donalda Tuska.

Jednak to PiS podwyższyło tę składkę.

Owszem. Politycy PiS już wielokrotnie przyznali, że był to karygodny błąd i zapowiedzieli zmiany. Tymczasem Donald Tusk w trakcie kampanii mówił, że to był błąd, że przedsiębiorcy mają problemy, a gdy rządzi ani myśli dokonać zmian. Taka jest różnica pomiędzy PiS i PO. PiS nawet jeśli popełni błąd, to jeśli coś obiecało, dotrzyma obietnicy. PO może obiecać ludziom wszystko, a zostawi ich z niczym.

Jak dużym obciążeniem jest składka dla przedsiębiorców?

Nie mówimy tutaj o dużych przedsiębiorcach, ale o małych, którzy mają pracę B2B i mają z niej 6-7 tys. złotych przychodów. Oni muszą oddać państwu około 2 tys. złotych miesięcznie z marszu, bez żadnego gadania. Jest im coraz ciężej i trzeba tym przedsiębiorcom stworzyć lepsze warunki do działania w Polsce.

W Polsce i Europie trwają protesty rolników. Premier Donald Tusk spotkał się z przedstawicielami tej grupy, jednak wiele osób wskazuje, że rząd przez ostatnie tygodnie nie zrobił nic, żeby rozwiązać problem. Jak pan ocenia tę sprawę?

Wpisuje się ona w moją całą wypowiedź. Donald Tusk nie przyszedł w Polsce rządzić, żeby ludzie mieli dobrze, tylko żeby Unia Europejska mogła dokonać centralizacji. To polityczna zdrada Polski na rzecz państwa unijnego. Nie chcę być unijczykiem i to nie będzie takie łatwe.

