Mocny list europosłów PiS do Webera. To reakcja na jego słowa w PE

Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości Daniel Obajtek i Jacek Ozdoba skierowali list do Manfreda Webera, przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej, w której skład wchodzi Platforma Obywatelska.

Weber: Tusk przywrócił praworządność

Kilka dni temu w Parlamencie Europejskim Weber wprost pochwalił Donalda Tuska za odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. – Skończył pan z rządami PiS-u, przywrócił pan praworządność w Polsce, odblokował pan 137 miliardów europejskiego finansowania dla Polski. Polska powróciła do stołu decydentów w Europie i na świecie, a Kaczyński może teraz spokojnie przejść na emeryturę polityczną – powiedział Weber po wystąpieniu premiera na rozpoczęcie inauguracji polskiej prezydencji w Radzie UE.

Ozdoba i Obajtek: Nie zna Pan sytuacji albo kłamie

"Zwracamy uwagę, że albo nie zna Pan sytuacji w Polsce, albo celowo wprowadza Pan w błąd europejską opinię publiczną, chwaląc premiera Tuska za «przywrócenie praworządności». Zachęcamy do zapoznania się z relacją ze spotkania zorganizowanego przez grupę ECR z udziałem Szefa Kancelarii Prezydenta RP, sędziów, prokuratorów i więźniów politycznych, które jasno obrazuje rzeczywisty stan rzeczy w Polsce" – czytamy w piśmie.

Autorzy listy zaproponowali Weberowi obejrzenie filmu Marcina Tulickiego "Przejęcie", dotyczącego "bezprawnego przejęcia" mediów rządowych przez ludzi Tuska. Chodzi o TVP, Polskie Radio i PAP.

"Nie jest Pan zainteresowany prawdą"

W dalszej części politycy PiS nawiązali do sytuacji w wymiarze sprawiedliwości.

"Warto również przypomnieć, jak Donald Tusk rujnował sądownictwo w Polsce, łamał Konstytucję i prześladował demokratyczną opozycję. Nie tylko wszczynał fałszywe postępowania sądowe przeciwko swoim przeciwnikom politycznym, ale także prowadził działalność przestępczą, pozbawiając ich środków finansowych w celu wyeliminowania ich z życia publicznego" – napisali, nawiązując do sprawy subwencji wyborczej dla PiS.

"Jeśli w przyszłości nadal będzie Pan powtarzał te absurdalne twierdzenia o rzekomym «przywracaniu praworządności» przez Tuska, stanie się oczywiste, że nie jest Pan zainteresowany prawdą. To, co mamy w Polsce, to nie «rządy prawa», ale «rządy Tuska» – analogiczne do «rządów Łukaszenki» na Białorusi" – czytamy dalej.

Ozdoba i Obajtek poinformowali, że list zostanie przekazany wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego, "aby każdy miał pełny obraz tego, co naprawdę dzieje się w Polsce".

