Hołownia: 7 kwietnia rozegramy drugą połowę meczu o Polskę

Lider Polski 2050 spotkał się z mieszkańcami Tychów. Spotkanie odbyło się w ramach kampanii przed wyborami samorządowymi. – To nie są kolejne wybory "małych" posłów i posłanek. 7 kwietnia to nie są kolejne wybory do Sejmu i Senatu – te są już za nami. 7 kwietnia będzie miało znaczenie, czy wybierzemy ludzi, którzy mają pomysł na nasze województwo, na to, jak wyremontować dom seniora, jak urządzić skwer, jak zapewnić dobry transport publiczny w tym miejscu, gdzie mieszkamy – stwierdził marszałek Sejmu.

– Posłom i senatorom zostawmy ich spory. My dzisiaj, na moment wynurzmy się z wielkiego oceanu centralnej polityki i otrząśnijmy się. Niech będzie nas stać na otrzeźwienie. W tych wyborach chodzi o to, żebyśmy mieli ten nasz najmniejszy dom, to, co jest najbliżej w nas, co czujemy. Chcemy mieć to dobrze ułożone. Z tymi, którzy mają mieszkanie obok nas. Z tymi, którzy mają serce trochę bardziej po lewej lub po prawej stronie. Ale przecież ulica, latarnia czy przedszkole nie ma serca po lewej czy prawej stronie, bo nasze dzieci potrzebują tego samego – bezpieczeństwa, zdrowia i edukacji – przekonywał polityk.

Hołownia: PiS chciał zawłaszczyć Polskę

– 15 października rozegraliśmy pierwszą połowę tego meczu, który jest do rozegrania w całej Polsce. PiS przez ostatnich 8 lat próbował zawłaszczyć całą Polskę. Ludziom, którzy rozkradali Polskę, którzy dewastowali praworządność, którzy niszczyli wspólnotę, odbiliśmy już kawał rzeczywistości i zwróciliśmy ludziom – zaznaczył Szymon Hołowni.



Podkreślił, że "druga runda" również będzie miała wymiar rozliczenia PiS. – Przed nami druga runda, kiedy musimy zadbać o nasze wspólnoty lokalne, bo tam też było mnóstwo niesprawiedliwości. PiS próbował ukraść nam również samorządy, które były szykanowane przez tych, którzy uważali, że wszystko w tym kraju musi być partyjne – mówił szef Polski 2050.

