Morawiecki: To rozwiązanie pomogło wszystkim, niebawem go nie będzie

W związku z najnowszymi odczytami inflacji oraz prognozami dynamiki cen podstawowych produktów spożywczych objętych przejściową stawką VAT 0 proc., Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o nieprzedłużaniu po 31 marca 2024 roku okresowego obniżenia stawki VAT na podstawowe produkty spożywcze, podał resort.

Morawiecki: To nie żart

"Rząd Donalda Tuska podjął decyzję. Od 1 kwietnia zniknie zerowa stawka VAT na żywność. I niestety nie będzie to żart na prima aprilis. Koalicja drożyzny – na 100 dni rządu – ponownie drenuje portfele Polaków!" – napisał były premier na Facebooku.

Polityk podkreśla, że zerowy VAT, który został wprowadzony przez rząd PiS, stanowił "jeden z najlepiej ocenianych mechanizmów walki z efektami wysokiej inflacji". Morawiecki podkreśla, że było to rozwiązanie, które pomogło wszystkim Polakom, ale najbardziej najuboższym.

"Niebawem już go nie będzie. Podobnie jak np. ograniczenia cen paliwa do poziomu 5,19 zł. Nie będzie także zapowiadanej przez obecną koalicję rządzącą niższej kwoty wolnej od podatku... Co będzie? Wyższe ceny prądu i gazu, które uderzą w obywateli szczególnie mocno jesienią i zimą. Będą też wyższe składki dla przedsiębiorców, zamiast zapowiadanych niższych" – napisał.

Jednocześnie Morawiecki nawiązał do nadchodzących wyborów samorządowych. "Ale przypominam, już 7 kwietnia będzie także pierwsza okazja do rozliczenia działań obecnej władzy przy urnach wyborczych" – zaznaczył.

Koniec z zerową stawką VAT

Ministerstwo Finansów argumentując swoją decyzję, poinformowało, że obniżona stawka VAT na podstawowe produkty spożywcze została wprowadzona przy odczycie inflacji za styczeń 2022 roku na poziomie 9,2 proc. (r/r). Tymczasem według wstępnych danych GUS inflacja w styczniu br. obniżyła się do 3,9 proc. (r/r) i było to najniższe tempo wzrostu cen konsumpcyjnych w tym ujęciu od marca 2021 r.

"Szacuje się, że w lutym i marcu br. zarówno inflacja (r/r) jak i tempo wzrostu cen żywności (r/r) utrzymają się w tendencji spadkowej. Niższej dynamice cen żywności będą sprzyjać spadkowe tendencje cen na światowych rynkach rolnych, a także silny efekt bazy, wynikający z wysokiego wzrostu cen żywności przed rokiem" – czytamy dalej.

