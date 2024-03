"Zawiodłem". Szczere wyznanie byłego prezydenta USA w sprawie Rosji

Były prezydent USA Bill Clinton uczestniczył we wtorek w Pradze w obchodach 25. rocznicy przystąpienia Polski, Czech i Węgier do NATO. Jak stwierdził, rozszerzenie Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 r. było najlepszą rzeczą, jaka mogła się wydarzyć.

– Zawiodłem, próbując uczynić z Rosji partnera Zachodu – przyznał przywódca Stanów Zjednoczonych w latach 1993-2001. – Ale zrobiłem wszystko, co mogłem – dodał.

Bill Clinton: Nie żałuję ani minuty

– Nie żałuję ani minuty poświęconej próbom wciągnięcia Rosji do współpracy. Ponieśliśmy porażkę, Rosja poszła w innym kierunku, ale ważne jest, aby starać się postępować właściwie – powiedział Bill Clinton. – W ciągu 25 lat nadejdzie czas, kiedy będzie szansa napisać nową historię, która będzie lepsza – oznajmił.

Podczas konferencji pt. "Nasze bezpieczeństwo nie jest oczywiste" były prezydent USA chwalił wejście Szwecji i Finlandii do NATO. Jak zauważył, są to kraje o dużych możliwościach, które mogą wzmocnić obronę i zdolności wojskowe Sojuszu Północnoatlantyckiego. – Geografia strategiczna w północnej Europie nagle wygląda zupełnie inaczej – zaznaczył.

Szwecja i Finlandia w NATO

Po ataku Rosji na Ukrainę, Szwecja i Finlandia zdecydowały się przystąpić do NATO, aby zapewnić sobie ochronę na wypadek rosyjskiej agresji. W maju 2022 r., w trybie przyspieszonym, bez realizacji planu działań na rzecz członkostwa, Finlandia i Szwecja wystąpiły o możliwość dołączenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Pod koniec czerwca przywódcy krajów NATO oficjalnie zaprosili oba państwa do przystąpienia do Paktu. Następnie rozpoczął się proces ratyfikacji odpowiedniego protokołu przez parlamenty krajów członkowskich NATO. Na początku kwietnia Finlandia została przyjęta do NATO. Z kolei Szwecja oficjalnie została członkiem NATO 7 marca.

Od początku inwazji na Ukrainę władze w Moskwie prowadzą narrację, że walczą z NATO, choć Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego.

