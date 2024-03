"Sueddeutsche Zeitung": Niemcy i Francja tracą wpływy. Czy Tusk uratuje Europę?

Dziennikarz "Sueddeutsche Zeitung" Stefan Kornelius przekonuje, że Donald Tusk jest "wypróbowanym terapeutą", wskazując na jego karierę w Radzie Europejskiej, gdy to Komisja Europejska działała zgodnie z wyznaczonym przez RE planem.

W Europie jednak dochodzi do poważnych przewartościowań. Ze względu na wewnętrzne problemy kanclerza Niemiec i prezydenta Francji pozycja obu wielkich państw osłabła, twierdzi dziennikarz.

"Scholz z trudem utrzymuje słabą koalicję, a Macron wypatruje kresu swojej prezydencji, która charakteryzowała się dużym akcjonizmem, ale skromną treścią" – czytamy.

Tusk na ratunek Europie?

Kornelius przekonuje, że dlatego przywódcy Niemiec i Francji musieli "oprzeć się" na Donaldzie Tusku, czego przykładem jest ich niedawne spotkanie w ramach.

"Scholza, Macrona i Tuska łączy przygnębiające przekonanie, że w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie rozstrzygają się losy Europy" – twierdzi dziennikarz "SZ".

Następnie Kornelius twierdzi, że skoro sam Orban może ukazywać słabość UE, to tym bardziej należy się obawiać takich postaci u władzy jak Kaczyński, Le Pen czy Trump.

Scholz i Macron złożą wizytę w Polsce

Podczas wspólnej konferencji prasowej z Scholzem i Macronem szef polskiego rządu podkreślił jedność Francji, Niemiec i Polski w podejściu do bezpieczeństwa Europy. – Mamy identyczne zdanie, jeśli chodzi o ocenę tego, kto jest agresorem. Pomoc dla Ukrainy musi być natychmiastowa – stwierdził premier Donald Tusk.

Z informacji przekazanej przez szefa rządu wynika, że piątkowy szczyt będzie miał swoją kontynuację wczesnym latem. Wtedy to Macron i Scholz mają przybyć do Polski. Ma to być okazja do podsumowania dotychczasowych działań i przedstawienia kolejnych wspólnych planów.

"Głębokie różnice w zakresie kultury strategicznej Francji i Niemiec"