Błaszczak: Kaczyński rozjechał posłów koalicji

W piątek Jarosław Kaczyński stanął przed sejmową komisją śledczą ds. Pegasusa. W powszechnej opinii prezes Prawa i Sprawiedliwości wyszedł obronną ręką z przesłuchania prowadzonego przez polityków koalicji rządzącej. Ci zaś zostali skrytykowani za brak przygotowania.

– Premier Kaczyński zdeklasował, rozjechał tych posłów z koalicji 13 grudnia, którzy próbowali być nieuprzejmi, mogę powiedzieć, że chamscy. Pokazał różnicę klas między liderem obozu Zjednoczonej Prawicy, a tymi ludźmi, którzy atakują premiera Kaczyńskiego – ocenił w poniedziałek szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak.

– To przecież jest zaniedbanie komisji [niezłożenia pełnego przyrzeczenia przez Kaczyńskiego – przyp. red.] oni nie zdawali sobie sprawy, oni są dyletantami, oni nie potrafią wypełniać swoich zadań. To chodziło o działanie zgodne z prawem – dodał.

Bezpieczeństwo Polski

Podczas rozmowy na antenie Radia Zet Błaszczak dużo mówił o bezpieczeństwie Polski. Obwinił Donalda Tuska za to, że w Polsce nie stacjonuje amerykańska broń atomowa. Jak powiedział, nie jesteśmy członkiem programu Nuclear Sharing, ponieważ "do 2015 roku nie robiono nic, żeby tak było".

– Jaki jest problem zasadniczy, otóż taki, że Donald Tusk jest antyamerykański. Krytykuję Republikanów, wchodzi w spór amerykański, to jest bez sensu – powiedział.

– Uważam, że zrobiliśmy bardzo wiele. Wzmocniliśmy Wojsko Polskie liczebnie, a co oni zrobili? Wyrzucili gen. Brysia, który jest człowiekiem, który zapewnił przyrost liczebny wojska z 95 tysięcy, do 200 tysięcy. A jeżeli popatrzymy na największy kontrakt eksportowy, jeśli chodzi o polski przemysł zbrojeniowy, to jest to sprzedaż Krabów na Ukrainę. On został zawarty, kiedy ja byłem ministrem obrony narodowej. Ja przede wszystkim uważam, że zrobiliśmy bardzo wiele, żeby wzmocnić armię, zastąpiliśmy broń postsowiecką nowoczesną bronią amerykańską i koreańską – dodał były minister obrony narodowej.

