Woyciechowski: Uderza całkowity brak samokrytycyzmu Kamińskiego i Wąsika

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik byli gośćmi Anity Gargas w jej "Magazynie Śledczym", który można obecnie oglądać na platformie YouTube. W obszernym wywiadzie Kamiński i Wąsik mówili m.in. o zagrożonych dowodach w sprawach korupcji, czy Pegasusie.

Swoimi spostrzeżeniami po najnowszym odcinku "Magazynu Śledczego" podzielił się Piotr Woyciechowski, ekspert ds. bezpieczeństwa, który napisał kilka krytycznych słów pod adresem byłego szefostwa MSWiA. "Wiem, że należy bronić Panów ministrów Kamińskiego i Wąsika przed bezprawiem i niegodziwością jaka ich spotkała. To oczywista, oczywistość" – rozpoczął.

Woyciechowski: Uderza brak samokrytyczmu

"Nie mniej uderza całkowity brak samokrytycyzmu ze strony rozmówców red. Gargas za 8 lat sprawowania nadzoru nad służbami specjalnymi i za 4 letnie rządy w MSWiA. Nie popełniali żadnych błędów lub zaniechań (vide dopuszczenie do masowego profanowania kościołów i świątyń w 2021, czy też zastraszania sędziów Trybunału Konstytucyjnego pod ich domami). Nie dokonywali nietrafionych decyzji personalnych (vide zdrada kierownictwa SOP i najazd Policji do Pałacu Prezydenckiego). Panowie, nie mają sobie także nic do zarzucenia jeśli chodzi o prowadzoną politykę informacyjną (vide wieloletnie zaniedbania wobec kampanii oszczerstw o nielegalne stosowanie oprogramowania #Pegasus)" – wylicza Woyciechowski.

Ekspert zwrócił także uwagę na próbę zrzucenia odpowiedzialności przez Kamińskiego i Wąsika. "Jeśli ktoś nawalił, jak w przypadku śledztwa w sprawie nielegalnej inwigilacji dziennikarzy redakcji Rzeczpospolitej za opublikowanie artykułu dot. afery hazardowej – to nie my, to prokuratura, która sfuszerowała postępowanie. Podobnie w przypadku bezkarności prowokatorów spod znaku KOD czy UBobywatele, którzy permanentnie zakłócali uroczystości obchodów katastrofy smoleńskiej. To nie my, to Sądy, które na to przyzwalał" – czytamy.



"Minister Kamiński słusznie krytykuje awans płk. Krzysztofa Duszy na stanowisko zastępcy Szefa SKW. Tylko dlaczego, Dusza po wylocie z SKW w 2016 znalazł się na krótko w ABW? To tylko kilka wątków poruszonych podczas rozmowy. Zapewne z braku czasu red. Gargas nie zapytała o udział Agencji Wywiadu w tzw. aferze respiratorowej, nietrafionych prognoz, co do inwazji Rosji na UA czy okoliczności dymisji Piotra Krawczyka. Do tego dochodzą nieuzasadnione i krzywdzące, o czym publicznie mówił PJK, działania CBA wobec ministra Dawida Jackiewicza oraz posła Czartoryskiego.Trzeba uczciwie i rzetelnie o tych sprawach mówić i je wyjaśnić. Dla dobra Polski" – podsumował.

