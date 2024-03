Mecz Walia-Polska. Tomaszewski: To mecz o zmazanie blamażu

DoRzeczy.pl: Dzisiaj kolejny "mecz o wszystko" w tych eliminacjach do Mistrzostw Europy?

Jan Tomaszewski: Ten mecz odbywa się po blamażu w eliminacjach przez Polski Związek Piłki Nożnej, bo były nieprawdopodobne afery. Do tego musimy pamiętać o blamażu selekcjonerów, bo przegrać z Mołdawią pięć punktów to blamaż. To blamaż Santosa, ale również Probierza, bo miał swoją szansę. Gdyby wygrał z Mołdawią i Czechami, to byśmy byli na mistrzostwach już dawno i te dwa mecze nie byłyby potrzebne. Po trzecie, to była kompromitacja zawodników. Jeden polski zawodnik był wart więcej niż cała reprezentacja Mołdawii. Gdybyśmy mieli te pięć punktów, które trzeba było wygrać, to byśmy byli dawno na mistrzostwach Europy. To będzie mecz o grubą kreskę, żeby ten blamaż zmazać. Jeśli zawodnicy dziś nie awansują, to trzeba będzie tworzyć nową drużynę.

Jeśli dziś odpadniemy, to PZPN powinien pożegnać się z selekcjonerem Michałem Probierzem?

Nie. On został rzucony na głęboką wodę. Jeśli wejdziemy, to oczywiście nie ma o czym mówić, trzeba będzie grać z tym selekcjonerem. Jeśli nie daj Boże nie wejdziemy, to kto może stworzyć nowy zespół? Na pewno nie Jan Tomaszewski. Nie znam się w ogóle na młodzieżowce, nie wiem jak oni grają. A to młodych chłopców będzie trzeba wsadzić do pierwszej drużyny. Kto z nas wie, kto gra w młodzieżówce Brazylii lub Argentyny? Ani ja, ani pan. Natomiast jeśli młodzieżowcy grają w pierwszej drużynie Argentyny lub Brazylii, to świadczy o tym, jak wielkiej klasy są to zawodnicy. W Polsce jedyny człowiek, który zna możliwości młodych chłopców to właśnie Michał Probierz. Dlatego powinien zostać niezależnie od awansu lub jego braku.

A czy jeśli dziś odpadniemy, to z kadrą powinien rozstać się Robert Lewandowski?

Moim zdaniem starsi zawodnicy powinni zachować się jak mężczyźni. W klubach grają bardzo dobrze, a w reprezentacji nie osiągnęli tak naprawdę nic.

