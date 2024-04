Na kogo teraz zagłosowaliby Polacy? Oto wyniki sondażu

Gdyby wybory do parlamentu odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska. Drugie miejsce zajęłoby Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie – Trzecia Droga. Co ciekawe, wszystkie trzy partie z czołówki tracą poparcie. Zyskuje za to Konfederacja, która od ostatniego badania zyskała aż 3,4 pkt. proc.

Wyniki najnowszego sondażu

W badaniu IBRiS na Koalicję Obywatelską chce głosować 30,5 proc. respondentów. To mniej o 1,5 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim badaniem pracowni. Prawo i Sprawiedliwość zebrało 29 proc. wskazań. W przypadku partii Jarosława Kaczyńskiego spadek poparcia jest znaczący. To aż 5,2 pkt. proc. mniej niż jeszcze miesiąc temu. Trzecia Droga może pochwalić się poparciem 11,8 proc. ankietowanych. Sojusz Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysz stracił 2,3 pkt. proc.

W Sejmie znalazłby się jeszcze Lewica oraz Konfederacja. Na pierwszą z tych partii chce głosować 9,5 proc. badanych (wzrost o 0,7 pkt. proc.). Z kolei Konfederacja zebrała 8,4 proc. poparcia i odnotowała największy wzrost w zestawieniu.

Chęć głosowania na inne ugrupowania wyraziło 1,9 proc. respondentów. 8,9 proc. badanych nie wie, na kogo mogłoby oddać swój głos.

Deklarowana frekwencja wyniosłaby 63,8 proc.

Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono 4 kwietnia w formie wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo.

Wybory samorządowe

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory samorządowe. Głównymi rywali są Koalicja Obywatelska i Prawo i Sprawiedliwość.

Badanie opublikowane na trzy dni przed wyborami samorządowymi przeprowadziła na zlecenie OKO.press i TOK FM pracownia Ipsos. Sondaż został przeprowadzony w dniach od 2 do 4 kwietnia 2024 roku. Ankietowani zapytali respondentów o preferencje partyjne w wyborach do sejmików wojewódzkich.

Okazało się, że Prawo i Sprawiedliwość ma nad Koalicją Obywatelską czteropunktową przewagę. Pozostałe komitety są wyraźnie w tyle, tocząc między sobą zaciętą walkę o pozycję zamykającą podium.

