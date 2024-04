Morawiecki uderza w koalicję rządzącą. "Wstydźcie się"

Parlament Europejski przyjął w środę pakt migracyjny. Opowiedziało się za nim 301 eurodeputowanych, 272 było przeciw, a 46 wstrzymało się od głosu.

Pakt migracyjny przewiduje obowiązkową "solidarność" z krajami Unii Europejskiej, które doświadczają "presji migracyjnej". W takiej sytuacji pozostałe państwa członkowskie UE mają wybór między relokacją osób ubiegających się o azyl na swoje terytorium a wniesieniem opłaty. Dokument określa także nowe kryteria, według których państwo członkowskie jest odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o ochronę międzynarodową (dawne przepisy dublińskie).

Pakt migracyjny będzie jeszcze musiała zaakceptować Rada Unii Europejskiej.

Morawiecki: Szkodzicie Polsce i Polakom

"Pakt migracyjny został właśnie przyjęty! »Za« głosowali oczywiście m.in Miller i Biedroń…" – przekazał na platformie X europoseł PiS Dominik Tarczyński.

Do sprawy odniósł się były premier, poseł Prawa i Sprawiedliwości Mateusz Morawiecki. "Aktualna koalicja rządząca wysłała do Brukseli ludzi, którzy dziś głosowali za paktem migracyjnym. Wstydźcie się. Szkodzicie Polsce i Polakom" – napisał.

Tusk: Nie ma zgody na mechanizm relokacji

– Nie ma polityki migracyjnej bez skutecznej kontroli na granicy. Posłowie w Parlamencie Europejskim reprezentujący Polskę będą głosowali przeciwko paktowi migracyjnemu – zapowiadał podczas konferencji prasowej premier Donald Tusk. – W tej kwestii pozostaję nieugięty i chcę powiedzieć, że moje rozmowy i tłumaczenia przynoszą skutek, na pewno stolice w Europie rozumieją naszą argumentację – przekonywał.

– Pakt migracyjny w tym kształcie jest nie do przyjęcia dla Polski – stwierdził Tusk zapewniając, że mimo przyjęcia paktu przez europarlament, Polska nie zgodzi się na mechanizm relokacji. – Znajdziemy takie sposoby, że nawet jeśli pakt migracyjny wejdzie w życie w niezmienionym kształcie, to my Polskę ochronimy przed mechanizmem relokacji – zapewnił szef rządu.

