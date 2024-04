Hołownia: To była dobra decyzja

Podczas piątkowego posiedzenia posłowie skierowali wszystkie projekty dotyczące prawa aborcyjnego do komisji nadzwyczajnej. Dwa projekty klubu parlamentarnego Lewicy oraz propozycje Trzeciej Drogi i Koalicji Obywatelskiej dotyczące prawa aborcyjnego zostały skierowane do dalszych prac w sejmowej komisji.

Decyzją Sejmu zostanie powołana komisja nadzwyczajna do rozpatrzenia projektów ustaw aborcyjnych.

Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2020 r. aborcja jest w Polsce legalna tylko przy dwóch przesłankach: gdy zagrożone jest życie i zdrowie kobiety lub gdy ciąża jest skutkiem czynu przestępczego. Wyrok TK usunął z przesłanek pozwalających na legalną aborcję przesłankę mówiącą o wadach płodu.

Hołownia: Dobra decyzja

Chociaż debata nad projektami aborcyjnymi przebiegała w dość spokojnej atmosferze, to już tygodnie ją poprzedzające takie nie były. Posłanki Lewicy ostro, a nawet wulgarnie, krytykowały marszałka Sejmu za przełożenie dyskusji nad sprawą aborcji na 11 kwietnia, po wyborach samorządowych.

Szymon Hołownia uważa, że decyzja o zmianie terminu debaty była właściwa, a dowodem na to jest sposób, w jaki odbyła się sejmowa debata na temat aborcji.

– To była dobra decyzja. Mówię tu o decyzji o tym, żeby ta debata w tak ważnej dla tylu Polek sprawie odbyła się 11 kwietnia, odbyła się po wyborach samorządowych. Pamiętamy wszyscy tę atmosferę, która była w Sejmie, ja pamiętam dobrze, ten miesiąc temu i to jest kolejny dowód na to, że jeżeli się ma 39,9, a wtedy taka temperatura w tej Izbie była, to nie podejmuje się ważnych decyzji i czeka się aż się będzie miało regularne 37 i te 37 wczoraj było widać – powiedział marszałek Sejmu.

Hołownia ocenił, że "wczoraj mieliśmy najspokojniejszą, najbardziej merytoryczną i najbardziej z klasą prowadzoną (...) debatę nt. aborcji jaką ten Sejm widział od ostatnich 30 lat".

