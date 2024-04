Kuźmiuk: Wokół pieniędzy z KPO narosło wiele mitów

DoRzeczy.pl: Czy wierzy pan w słowa premiera Donalda Tuska, który mówi, że nie ma zgody na mechanizm relokacji, zatem Polska nie wykona założeń paktu migracyjnego?

Zbigniew Kuźmiuk: Przecież to jest obowiązujące unijne prawo. Jak można go nie wykonywać?

Tak twierdzi premier.

Pan premier twierdził, że jak zostanie premierem, to paliwo będzie po 5,19. To jest mniej więcej na tym samym poziomie. Nie ma tutaj wątpliwości, że staniemy przed wyborem, albo fizycznie przyjmujemy migrantów, albo zapłacimy 20 tys. euro za każdego nieprzyjętego. Co więcej jest w tym prawie przewidziany stan nadzwyczajny, który może ogłosić Komisja Europejska a wówczas nawet pieniędzmi się nie wykupimy, tylko fizycznie trzeba będzie przyjmować ludzi.

Czy deklaracje Donald Tuska mogą mieć związek z czerwcowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego?

Myślę, że mamy tu do czynienia z różnego rodzaju wydarzeniami i wypuszczaniem dumu, żeby zrobić zamieszanie. Wpisuje się w to również dyskusja o aborcji i spór w koalicji wokół tego tematu, który służy odwróceniu uwagi od działań Brukseli. Przypominam, że od grudnia ub. mamy zgodę na trzy nowe unijne podatki, później była zgoda na rzeczy związane z dyrektywą budynkową, ETS-2, a wreszcie pakt migracyjny i bezcłowa umowa o handlu z Ukrainą. Wszystko to są rzeczy niekorzystne dla naszego kraju. Było to przyjęte w Brukseli bez specjalnego rozgłosu w Polsce.

Do Polski wpłynęło w poniedziałek 27 mld zł płatności z pierwszego wniosku z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – poinformowała minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Czy mamy z czego się cieszyć?

Pieniądze z KPO są ściśle zaprogramowane. Urosło wokół tych środków wiele mitów, że każda polska rodzina, czy szpital odczują napływ tych środków. Nie, tak nie będzie. Zapisane są tam określone programy, a generalnie dwa kierunki: cyfryzacja i Zielony Ład. Przedsięwzięcia związane z tymi dwoma dziedzinami mają w KPO zapisane finansowanie. Co więcej, znaleźliśmy się ze względu na postawę ówczesnej opozycji w trudnym położeniu, bowiem o 1,5 roku skrócono nam czas korzystania z tego programu, a on się kończy z 2026 roku, przez co według pojawiających się raportów, części tych pieniędzy nie uda się wykorzystać, chyba, że nastąpi zgoda na przeprogramowanie.

