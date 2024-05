Lasek znowu o CPK. "Potrzebna nieprzewymiarowana infrastruktura"

Lasek wskazał w Polsat News, że rozmawiał nt. CPK z Donaldem Tuskiem. – Premier usłyszał te wszystkie informacje, które udało nam się zgromadzić w ramach również audytów. Takie same rozmowy prowadzę z ministrem infrastruktury – powiedział.

– To jest bardzo duża inwestycja, ważna inwestycja, inwestycja, która będzie kosztowała bardzo dużo pieniędzy z budżetu państwa. Wymagane są nie tylko konsultacje, ale i namysł, spokój przy decyzjach. Dyskutujemy po to, żeby ta inwestycja miała ręce i nogi. Rozmawiamy o tym, jak zrobić, żeby ten projekt był rzeczywiście projektem, który będzie skokiem cywilizacyjnym, a z drugiej strony nie zrujnuje finansów publicznych – podkreśla pełnomocnik.

Pytany, czy od Donalda Tuska jest zielone światło na dalszą budowę CPK, Maciej Lasek odparł: – Rozmawiamy, jak z tego projektu zrobić dobry projekt. Niestety, nasi poprzednicy podeszli do sprawy bezstresowo, powiedzieli "budujemy coś największego". Kiedy pytamy: jak długo będziemy budowali, ile to będzie kosztowało, czy macie uzasadnienie na tyle linii kolejowych, czy będą nimi jeździli pasażerowie – to odpowiedzi nie było.

Pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego oświadczył, że obecna władza pozyskuje te informacje i "urealnia" projekt CPK "przed podjęciem końcowej decyzji". – Jest potrzebna budowa nowej infrastruktury w sposób przemyślany, nieprzewymiarowany, ale też na miarę naszych aspiracji – przekonywał.

Nagła zmiana ws. CPK. Tusk ma problem?

Tymczasem jak donoszą media, wyraźnie zmienia się klimat polityczny wokół projektu. Lewica ma oficjalnie poprzeć budowę CPK. To jednak nie jedyny problem Donalda Tuska, gdyż również w Trzeciej Drodze coraz częściej mówi się o poparciu projektu dla portu.

– Zmiana nastawienia w formacji to głównie ich zasługa. Na początku traktowałem ich poglądy w tej kwestii z dystansem, ale okazało się, że dla ludzi to nie tylko kwestia gospodarcza, ale także godnościowa – ocenia ważny polityk Lewicy w rozmowie z Money.pl.

Również w PSL pojawiają się głosy, że należy podejść "na poważnie" do projektu, gdyż nastąpiła "zmiana sentymentu" wśród Polaków. Również w Polsce 2050 zmieniło się podejście do CPK. Niedawno lider ugrupowania Szymon Hołownia przyznał, że zweryfikował swoje zdanie na ten temat.

Czytaj też:

Co dalej z CPK? Lasek przedstawił "pierwsze wnioski z audytów"Czytaj też:

"Wielkie lotnisko w szczerym polu". "Wyborcza" publikuje list przeciw CPK