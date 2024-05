Tumanowicz: W tym zakresie PiS jest kompletnie niewiarygodny

Konfederacja konsekwentnie sprzeciwia się forsowanej w Brukseli polityce klimatycznej w obecnym kształcie. Także PiS jasno i zdecydowanie zapowiada odrzucenie Zielonego Ładu. Konfederacja nie postrzega ugrupowania, którego wiceprezesem jest Mateusz Morawiecki jako szczególnie wiarygodnego w tym zakresie. PiS broni się, że założenia klimatyczne Brukseli ewoluowały na przestrzeni lat, a w Parlamencie Europejskim eurodeputowani ugrupowania głosowali przeciwko. Niedawno o sprawę zapytano na spotkaniu z wyborcami Jarosława Kaczyńskiego.

Wątek ten pojawił się w rozmowie z posłem Witoldem Tumanowiczem na antenie Radia WNET. Prowadząca Jaśmina Nowak pytała m.in. o postulaty Konfederacji, z którymi partia idzie do eurowyborów, wskazując, że Konfederacja i PiS są przeciwne Zielonemu Ładowi.

Tumanowicz: PiS sprowadził do Polski Zielony Ład

Tumanowicz powiedział, że to PiS sprowadził do Polski Zielony Ład. – PiS jest jak Konrad Mazowiecki, który sprowadził do Polski Krzyżaków. Jest kompletnie niewiarygodny w walce z Zielonym Ładem. To ich komisarz wprowadzał to do Polski, a premier zgadzał się na kamienie milowe i całą politykę klimatyczną. PiS jest więc kompletnie niewiarygodny w tym zakresie – ocenił.

– Jeżeli chodzi o Konfederację, to idziemy do wyborów z hasłem "chcemy żyć normalnie". Nie chcemy tych wszystkich wariactw. Nie chcemy nie chcemy paktu migracyjnego, dyrektywy budynkowej, nie chcemy, żeby ktoś narzucał, jak mamy budować domy, czym mamy je ocieplać – powiedział Tumanowicz. Dodał, że Konfederacja chce, żeby Polska zrezygnowała z tego wariactwa.

Wybory do PE. Ile mandatów dla Konfederacji?

Tegoroczne wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. Polacy wybiorą do PE 53 eurodeputowanych.

W dniach 25 maja-7 czerwca do godziny 24 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze

Tumanowicz powiedział, że jeśli patrzeć na obecne sondaże, to Konfederacja może liczyć na pięć mandatów, choć aspiracje są większe – być może sześć, siedem miejsc.

