Gawkowski: Polska jest na zimnej wojnie cybernetycznej z Rosją

Gawkowski był w sobotę gościem RMF FM. Wśród poruszonych tematów znalazł się także ten dotyczący cyfrowego bezpieczeństwa Polski. Wicepremier wskazywał, że rosyjskie ataki hakerskie zdarzają się w naszym kraju coraz częściej i "wszystko wskazuje na to, że będą się nasilały aż do dnia wyborów do europarlamentu".

– To jest coś, co dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej. Szczególnie narażona jest Polska. Miałem okazję we wtorek być na posiedzeniu Rady Unii (Europejskiej) ds. m.in. telekomunikacji i rozmawialiśmy o sprawach dotyczących tego, jak wygląda sytuacja w całej Europie. Były informacje dotyczące innych państw i liczba ataków wszędzie rośnie – powiedział.

Jak wyjaśnił minister cyfryzacji, ataki hakerskie można podzielić na dezinformację i ataki na infrastrukturę krytyczną. Dodał, że Polska jest obecnie "na zimnej wojnie cybernetycznej z Rosją". Co więcej, nasz kraj musi także mierzyć się z podobnym zagrożeniem ze strony Białorusi.

– Jestem przekonany, że rząd robi dzisiaj wszystko, żeby zabezpieczyć Polaków przed tym, żeby cyfrowo można było coś im wyłączyć, coś zmienić, doprowadzić do gorszego statusu życia – stwierdził.

Cyberbezpieczeństwo państwa

W kwietniu Gawkowski zapowiedział stworzenie ustawy o cyberbezpieczeństwie, która ma mieć charakter przełomowy. Pytany, kiedy możemy się jej spodziewać, odparł: "Wszystkie założenia dotyczące Krajowego systemu cyberbezpieczeństwa zostaną przekazane w najbliższą środę, nie chcemy już z tym dłużej zwlekać".

Według ministra, cały proces legislacyjny powinien zamknąć się jeszcze w tym roku. W tym czasie mają odbyć się między innymi konsultacje społeczne i konsultacje międzyresortowe. – Chcemy włączyć w to jak największą liczbę podmiotów, bo uważamy, że to jest taka nowelizacja, która bardzo wiele zmienia dla sektora, dla instytucji samorządowych, ale i rządowych podmiotów sektorowych opiekujących się cyberbezpieczeństwem – powiedział.

