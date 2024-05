Prezes PiS: WSI próbuje się zemścić na Macierewiczu

W tym tygodniu w wywiadzie dla TVN24 premier Donald Tusk stwierdził, że za poprzedniego rządu "nie było w pełni kontroli nad tym, co się dzieje na terytorium Polski". – Odzyskujemy kontrolę, nie było takiej kontroli. Mówimy tu o wpływach Kremla, także na to, co dzieje się w Polsce. I do tego potrzebna będzie komisja – powiedział szef rządu.

Nie zabrakło oskarżeń o rzekomą prorosyjskość pod adresem PiS. – Pętla informacji, jakie gromadzimy, zaciska się wokół Antoniego Macierewicza – oznajmił Tusk. – Premier Morawiecki z uporem godnym lepszej sprawy nadal buduje front eurosceptyczny, a coraz wyraźniej prorosyjski, w Europie. To jest niewybaczalne – przekonywał lider Platformy Obywatelskiej.

– Początkiem ataku Donalda Tuska był rok 1992, kiedy realizowałem lustrację. Była dla niego niedopuszczalna i od tego czasu atakował mnie i atakuje nieustannie – odpowiedział w rozmowie z Telewizją Republika były szef MON.

"Wszystkie najgorsze elementy"

Podczas sobotniej konferencji we Wrześni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński został poproszony o komentarz do kontrowersji wokół Antoniego Macierewicza.

– Antoni Macierewicz rozwiązał to, co było długim ramieniem Rosji, czyli WSI. I dzisiaj WSI próbuje się na nim zemścić, a ma przy tym poparcie rządzących, bo oni te wszystkie najgorsze elementy wokół siebie zgromadzili – ocenił lider PiS.

– Nie jestem zaskoczony tymi atakami. Jeżeli usłyszę któregoś dnia, że jestem agentem północnokoreańskim, to też się niestety nie zdziwię. W tej chwili można mówić wszystko. I niestety jest taka część społeczeństwa, która zupełnie nie jest w stanie dostrzegać, analizować rzeczywistości, że w to wierzy. To jest godne ubolewania. Zresztą nie tylko w Polsce, w wielu krajach tam, gdzie jest przewaga medialna tego tzw. głównego nurtu, to można ludziom wmawiać najróżniejsze rzeczy – zaznaczył Kaczyński.

Czytaj też:

Kaczyński i Macierewicz ukarani przez komisję etyki. Za co?