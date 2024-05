Kaczyński i Macierewicz ukarani przez komisję etyki. Za co?

Podczas ostatniego posiedzenia Komisja Etyki Poselskiej ukarała dwóch polityków Prawa i Sprawiedliwości. Prezes partii Jarosław Kaczyński dostał naganę za incydent pod pomnikiem smoleńskim. Do jednego z protestujących rzucił wtedy: "ty gówniarzu".

Natomiast poseł PiS Antoni Macierewicz został ukarany za szarpaninę przed Sejmem.

Kaczyński dostał naganę. Najsurowszy wymiar kary

Każdego 10. dnia miesiąca szef Prawa i Sprawiedliwości oddaje hołd ofiarom katastrofy smoleńskiej, składając wieńce przed pomnikiem upamiętniającym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, a także drugim monumentem, poświęconym wszystkim zmarłym.

10 lutego 2024 r., podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej, doszło do starcia z udziałem aktywistów KOD-u. Jarosław Kaczyński zerwał jeden z banerów z napisem: "kłamstwo smoleńskie", a następnie rzucił do jednego z protestujących: – Do kogo ty, gówniarzu, per "ty" mówisz, co? Zasrany gnoju!

Wcześniej, w drodze na plac Piłsudskiego, polityków PiS zaczęli zaczepiać aktywiści KOD-u. Działacze radykalnej, antypisowskiej organizacji podnosili wulgarne okrzyki i obrażali Kaczyńskiego. "Będziesz wisiał, k***o", "pedał", "j***ć", "będziesz siedział, kurduplu" – to tylko niektóre z okrzyków, jakie wznosili aktywiści KOD-u. Manifestanci pytali również: "gdzie jest wrak?".

Wniosek o ukaranie Kaczyńskiego złożył w lutym Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej.

twitter

Przewodnicząca Komisji Etyki Poselskiej Izabela Katarzyna Mrzygłocka (KO) uzasadniała, że "bycie posłem zobowiązuje do pewnych zachowań", a "bycie liderem partii zobowiązuje do zachowań wymagających jeszcze większej kultury". Wymierzona kara jest najsurowszą, jaką komisja może nałożyć. Komisja Etyki Poselskiej w drodze uchwały może: zwrócić posłowi uwagę, udzielić posłowi upomnienia lub udzielić posłowi nagany.

W przypadku prezesa PiS to już czwarta kara w tej kadencji Sejmu. Jarosław Kaczyński był dotychczas ukarany za: nazwanie Tuska "niemieckim agentem"; słowa o tym, że Mariusz Kamiński był w więzieniu torturowany, a także nazwanie wiceministra rolnictwa Michała Kołodziejczaka "gówniarzem".

Kara nie ominęła także Antoniego Macierewicza

Komisja Etyki Poselskiej zajęła się także wnioskiem w sprawie Antoniego Macierewicza – przekazała w czwartek "Rzeczpospolita". Poszło o przepychankę z 7 lutego 2024 r. przed Sejmem, podczas gdy Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do gmachu parlamentu.

Wniosek o ukaranie Macierewicza złożyła osoba fizyczna. Po krótkiej dyskusji, były szef MON został w tej kadencji Sejmu po raz pierwszy ukarany przez Komisję Etyki Poselskiej.

Czytaj też:

Macierewicz odpowiada Tuskowi: Atakuje mnie od czasu lustracjiCzytaj też:

Incydent przy pomniku smoleńskim. Kaczyński zabrał obraźliwy wieniec. Jest komunikat policji