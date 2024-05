Berkowicz: Mamy do czynienia z socjalizmem w wykonaniu UE

DoRzeczy.pl: Róża Thun skomentowała pana zdjęcie z “zeroemisyjnym” pojazdem określając go “naziomobilem”, który nie zajedzie dalekk. Wielu internatów odebrało to jako pomówienie i określenie pana nazistą. Jak pan to odbiera?

Konrad Berkowicz: Najpewniej taka była intencja pani Róży Thun. Już Stalin wymyślił, żeby wszystkich wrogów komunizmu nazywać faszystami. Taka jest była metoda komunistów, a obecnie jest to metodą nowoczesnych komunistów, czyli takich ludzi jak Róży Thun. Pomimo intencji pani Thun zaatakowała siebie samą.

W jaki sposób?

Ten pojazd to nie jest mój pomysł, czy Konfederacji. To jest propozycja Róży Thun dla Polaków i Europejczyków. To Róża Thun powiedziała “biedaczki, jak was nie stać na elektryki, to zróbcie sobie samochód zeroemisyjny”. Zatem, jeśli mówimy o faszyzmach, to możemy powiedzieć, że faszyzm to narodowy socjalizm. Tutaj mamy do czynienia z ponad narodowym socjalizmem w wykonaniu Unii Europejskiej, której przodownikiem jest pani Róża Thun. W pewnym sensie można to odczytywać jako dość trafne określenie pomysłu, który zrealizowałem.

A może Róża Thun chce odwrócić uwagę od najważniejszego sensu debaty publicznej przed wyborami? Lepiej obrażać niż mówić o Zielonym Ładzie.

To jest problem Trzeciej Drogi w tych wyborach. Oni stosują taką metodę, że swoje poglądy mają, jednak na czas kampanii wyborczej obiecują różne rzeczy które mówią na czas wyborów i kampanii żeby oszukać Polaków. Przypominam słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza który “gwarantował” dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w trakcie kampanii do wyborów parlamentarnych. Później się z tego wycofali. Teraz Trzecia Droga zobaczyła w sondażach, że ludzie zorientowali się na czym polega Zielony Ład, to Trzecia Droga zaczyna oszukiwać Polaków, że ma inne zdanie. Problem w tym, że mają Róże Thun na pokładzie która mówi wprost co myśli Trzecia Droga.

Róża Thun mówi również, że Polska skorzysta na pakcie migracyjnym. Dodaje, że jest on “ucywilizowaniem” migracji. Zgodzi się pan z tym?

Uważam przeciwnie. To jest antycywilizacyjne rozwiązanie. Po pierwsze, jest niesprawiedliwe i niepraworządne. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy jakiś kraj nie dopilnowuje granicy, nie przestrzega reguł dotyczących przyjmowania osób na teren UE, wpuszcza nielegalnych migrantów, a pakt migracyjny daje tym państwom nagrodę w postaci przymusowej relokacji do krajów które pilnują granic. Oprócz faktu, że jest to niepraworządne, to również jest niesprawiedliwe. Jeśli mamy sytuację w której my przekraczamy regulacje unijne np. dotyczące emisji CO2, to musimy płacić olbrzymie pieniądze. Gdzie tu logika? A dlatego jest to działanie antycywilizacyjne, gdyż jest to zachęta dla państw południa do tego, że mogą granic nie pilnować, ktoś od nich weźmie migrantów, a dodatkowo zachęca się migrantów z obcych kulturowo kręgów do przyjazdu na nasz kontynent.

