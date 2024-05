W piątkowym wywiadzie dla państwowego radia węgierski premier powiedział, że stanowisko prezydenta Francji Emmanuela Macrona o niewykluczeniu wysłania wojsk na Ukrainę, a także propozycja NATO, która umożliwiłaby Kijowowi atakowanie baz wojskowych w Rosji za pomocą zachodniej broni dalekiego zasięgu, to zwiększanie ryzyka przeobrażenia się wojny na Ukrainie do konfliktu globalnego.

– Wojna to potwór, który jest ciągle głodny, trzeba go nakarmić i trzeba go nakarmić pieniędzmi. I widzę, że Amerykanie i demokratyczny rząd Stanów Zjednoczonych, a także przywódcy Unii Europejskiej są gotowi go nakarmić – powiedział.

Viktor Orban stwierdził, że plany umożliwienia Ukrainie uderzania w cele na terenie Rosji "przybliżają Europę do zniszczenia".

Decyzja USA

Tymczasem sekretarz stanu USA Anthony Blinken potwierdził, że Ukraina otrzymała warunkowe zezwolenie na użycie amerykańskiej broni do ataków na terytorium Federacji Rosyjskiej.

Podczas wizyty w Pradze, Blinken zauważył, że wojska rosyjskie "koncentrują się po rosyjskiej stronie granicy, a następnie atakują Ukrainę”. W związku z tym Kijów zwrócił się do Waszyngtonu o użycie amerykańskiej broni przeciwko Rosji, a prezydent Biden "zatwierdził użycie amerykańskiej broni w tym celu”.

– Ukraina skontaktowała się z nami i poprosiła o pozwolenie na użycie dostarczonej przez nas broni do obrony przed tą agresją, w tym przed siłami rosyjskimi koncentrującymi się po rosyjskiej stronie granicy, a następnie atakującymi Ukrainę. Jest to prawo prezydenta, który zatwierdził użycie w tym celu naszej broni – szczegółowo opisał sekretarz stanu.

Także Niemcy zezwoliły Ukrainie zaatakować Federację Rosyjską swoją bronią. Decyzja jest efektem wzmożonych ataków Rosji w strefie przygranicznej obwodu charkowskiego.

