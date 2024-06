Triumf obłudy

Może zatem powinienem sobie darować ten temat, skoro nagrałem już na temat obłudy Lisa i jego środowiska filmik na swoim kanale na You Tube? Może. Jeśli do lisowych brudów wracam, to za sprawą pani Małgorzaty Kidawy Błońskiej. Obecna marszałek Senatu bowiem, w pięć dni po tym, jak portal goniec.pl ujawnił konkrety z prokuratorskiego postępowania w sprawie przemocowych zachowań gwiazdora michnikowszczyzny w czasie, gdy był redaktorem naczelnym „Newsweeka”, zaprosiła go do „dyskusji Senackiej” na temat „co jest ważne dla Polski?”. Z udziałem, oprócz niej samej, redaktora Michnika, byłego premiera Buzka, senatora PO Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz posłanki tejże partii Mirosławy Nykiel. Dyskusję poprowadziła Madgalena Czyż, publicystka „Wyborczej”, ale także, uwaga, uwaga – wiceprzewodnicząca stowarzyszenia „Otwarta Rzeczpospolita”. Stowarzyszenia, które w swoich celach programowych deklaruje „krzewienie postawy otwartości i szacunku dla osób i grup o odmiennej identyfikacji społecznej” oraz „przeciwdziałanie postawom godzącym w godność człowieka” (jedno i drugie, nawiasem mówiąc, realizując głównie za pomocą pisania oszczerczych donosów).