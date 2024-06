Thun o przyczynach porażki: Dziś jest bardzo dobry czas dla populizmu

Niedzielne wybory do PE wygrała Koalicja Obywatelska z wynikiem 37,06 proc. Drugie miejsce zajęło Prawo i Sprawiedliwość (36,16 proc.), a trzecie – Konfederacja (12,08 proc.). Dalej uplasowały się Trzecia Droga (6,91 proc.) oraz Lewica (6,3 proc.). Frekwencja wyniosła 40,65 proc.

Wśród doświadczonych europosłów, którzy nie przedłużyli sobie mandatu, jest europoseł Róża Thun. Była ona "jedynką" Trzeciej Drogi w okręgu nr 12, obejmującym Dolny Śląsk.

– Słaby mamy wynik, nie ma co ukrywać i myślę, że to bardzo szkoda, bo chcę takiej Polski z kilkoma partiami, a nie tylko dwoma ścierającymi się blokami i populistyczną partią rosnącą w siłę – oceniła w Polsat News. Winą za swoją porażkę Thun obarcza rosnące poparcie dla partii, które określiła jako populistyczne.

Wina "populistów"

– Mam wrażenie, że jest dzisiaj bardzo dobry czas dla populizmu, a my staramy się nie być populistami. Nie obawiam się tematów trudnych i staram się je naświetlać tak, jakimi one są – to najwyraźniej niezbyt pociągające, ale tak się staram robić – tłumaczyła. Stwierdziła, że wielu polityków do pozyskiwania wyborców wykorzystywało temat kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, co w jej przekonaniu jest absolutnie niedopuszczalne. – Dramatu ludzkiego nie można używać do tego, żeby sobie podwyższyć słupki – apelowała.

Na pytanie o to, dlaczego wielu młodych Polaków głosuje na Konfederację, Róża Thun wskazała na rosnącą popularność "skrajnej prawicy" – nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. – Widać, co się dzieje w innych krajach członkowskich. Takie odpowiedzi, proste, czarno-białe: strzelimy, płot postawimy, podatków płacić nie będziemy, rozwalimy, wyrzucimy do kosza – to bardzo łatwo trafia do wyobraźni – stwierdziła europosłanka Polski 2050.

